Você viu o "Bob"? Cachorro escapou por portão e família pede ajuda

Manaus - O cachorro, que atende pelo nome de Bob, pertence à família Batista e, no último sábado (11), acabou fugindo de casa. Os tutores moram na rua Apuí, nº 240, bairro Beija Flor II, zona Centro-Sul de Manaus. Bob é um poodle preto, de estatura pequena, e tem aproximadamente quatros anos. O cachorro é dócil, carinhoso e adora passear.

Luciano Batista teme pelo animal porque, por ser um cão doméstico e dócil, Bob não vai estranhar as pessoas e pode ir com qualquer um. Segundo Luciano, no dia do desaparecimento, a família estava limpando a casa e deixou o portão aberto por alguns minutos. Como Bob gosta de passear, a família acredita que ele tenha aproveitando o deslize para escapar.

“No sábado, nós estávamos organizando umas coisas em casa e no carro, e o portão ficou aberto. Bob deve ter visto o portão assim e pensou que íamos passear, pois meu pai sempre passeia com ele. Esse cachorro faz parte da nossa família há quatro anos. Queremos muito encontrá-lo”, afirmou Luciano em entrevista ao portal.

Quem tiver informações sobre o cachorro Bob pode entrar em contato com a família pelo número (92) 99192-7136, falar com Luciano, ou (92) 99247-2762, falar com Maurício. A família aguarda por notícias do animal de estimação.