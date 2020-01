25 mil doses da pentavalente começam a ser distribuídas no AM

Ao todo, 15 mil doses serão fornecidas para a capital e 10 mil destinadas aos demais 61 municípios | Foto: Arquivo AET

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) iniciou, nesta segunda-feira (13), a distribuição de 25 mil doses da vacina pentavalente. As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas pelo Amazonas na última sexta-feira (10).

De acordo com a diretora presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, o insumo será enviado a todos os municípios. “Neste momento, 15 mil doses serão fornecidas para a capital e 10 mil destinadas aos demais 61 municípios”, informou.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS, Izabel Nascimento, afirmou que o Ministério da Saúde já trabalha para resolver a indisponibilidade do estoque da pentavalente. “Após a suspensão do fornecimento da vacina para todo o Brasil em julho, o estoque ficou comprometido, o que já está sendo resolvido”, disse a coordenadora.

Izabel ressalta que as crianças que não foram vacinadas no período definido no calendário nacional de imunização poderão ser vacinadas normalmente com a chegada das novas doses. “A partir de agora, é só buscar nos serviços básicos de saúde a atualização da caderneta da criança”, afirmou Izabel.

A quantidade média de doses aplicadas mensalmente no estado é de 18 mil. Durante o ano de 2019, o Amazonas recebeu 159 mil doses.

