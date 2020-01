Vídeo mostra bandido invadindo igreja evangélica em Manaus

A igreja fica no bairro São Jorge | Foto: Lucas Silva





Manaus - Na madrugada deste domingo (12), um homem invadiu o Templo da Igreja Batista Peniel, localizada na Rua Raimundo de Morais, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O bandido entrou por um terreno vizinho da igreja e escalou a caixa do ar-condicionado. Além de muita bagunça, o criminoso levou alimentos não perecíveis, cordas, fios e quebrou equipamentos. Ele ainda tentou levar o teclado, mas não conseguiu. O circuito de segurança gravou a invasão.

As câmeras mostram o momento em que o homem entra na igreja, mas a polícia acredita que o bandido atuou com a ajuda de, pelo menos, mais um parceiro que poderia estar esperando do lado de fora.

O homem escolheu a janela do ar-condicionado de uma das salas da igreja, que faz divisa com um terreno vizinho. Após invadir o local, o suspeito começou a vasculhar tudo Ele quebrou equipamentos e materiais de uso do templo.

Em uma das salas invadidas, os fiéis armazenavam alimentos não perecíveis que eram doados aos membros da igreja que não possuem condições financeiras. Cerca de 20 latas de óleo foram levadas, quilos de açúcar, feijão, arroz e outros. O criminoso ainda roubou cordas e fios. De acordo com a polícia, o suspeito tentou levar o teclado da igreja, porém, o instrumento pelo meio do caminho durante a fuga

"É provável que os bandidos desistiram de levar, devido ao peso do instrumento", disse o diácono da igreja, Jorge Silva

Para ele, o assalto foi de um desrespeito para com o templo. Jorge foi acionado por um vizinho da igreja, após perceber uma movimentação diferente no local durante a madrugada.

“O sentimento nesse momento é de revolta porque as pessoas não respeitam o Templo do Senhor, que é um lugar de adoração. Bens materiais nós recuperamos depois, mas o desrespeito com as coisas de Deus é inadmissível”, contou. O diácono da igreja fez um Boletim de Ocorrência (BO) no 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Confira as imagens do assalto ao Templo da Igreja Batista Peniel: