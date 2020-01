Vídeo: Presidente do Tribunal de Justiça do AM destaca investimentos

| Foto: Em Tempo

Manaus- Em entrevista ao programa Conversa Franca da WEB TV EM TEMPO , apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas Yêdo Simões contou sobre sua atuação, entre elas, destacou melhorias proporcionadas pelos avanços tecnológicos.



O desembargador comenta que o seu foco principal de gestão é voltado para a inovação. Desde 2012, quando assumiu o posto de corregedor e coordenador de T.I, foi o pioneiro responsável por implantar um projeto de digitalização do acervo, tornando o processo de atendimento da população mais ágil e prático, substituindo o método antigo que consistia no acumulo de muitos papéis.

Atualmente, retornando como presidente do tribunal (desde julho de 2018), contribuiu com mais inovações dentro do sistema. Entre estas, aponta a parceria com as prefeituras ao longo do estado, que possibilitam a manutenção dos espaços físicos, controle de funcionários e pendências técnicas relacionadas a energia e comunicação.

“A justiça com a ajuda da tecnologia, consegue avançar muito mais” afirmou.

O presidente afirma que todas essas experiências resultam na capacitação do aparato judicial proporcionando melhor desempenho do tribunal no ano de 2020.

Confira na íntegra este e mais projetos do Tribunal de Justiça do Amazonas: