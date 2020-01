Nova sede da Ageman é inaugurada em Manaus

Manaus - A nova sede administrativa da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) foi entregue na manhã desta terça-feira (14) na rua Amazônia, nº 53, conjunto Vila Amazônia, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

O prefeito Arthur Neto ressaltou a importância da agência para a gestão municipal. “É de muita alegria poder ver que um dos espaços que mais ajudou na construção da nossa credibilidade foi justamente termos nos alertado para a necessidade de ter uma agência reguladora autônoma. Um espaço que pode fiscalizar as nossas metas, realizar cobranças para entregar as demandas para a população manauara”, comentou Arthur.

O espaço foi entregue às 10h, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, e é uma das medidas para melhorar as condições de trabalho dos servidores e de aprimorar as atividades de regulação do município.

A Ageam conta um novo espaço ampliado onde os servidores poderão trabalhar com conforto e segurança | Foto: Leonardo Mota

Após funcionar por quase dois anos no segundo andar do prédio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), na rua São Luís, em Adrianópolis, a Ageman conta agora com uma estrutura mais ampla, confortável e segura.

O imóvel possui mais de mil metros quadrados de área, com estacionamento interno e externo, salas amplas e climatizadas, uma sala para reunião e teleconferência e, em breve, receberá um auditório.

O prefeito ressaltou a importância da agência para a gestão municipal | Foto: Leonardo Mota

No novo endereço serão executados somente as atividades técnico-administrativas referentes à regulação e fiscalização dos serviços delegados do município. Com o novo espaço, o corpo técnico da agência terá mais condições estruturais de trabalho.

O atendimento ao público permanece sendo realizado na ouvidoria da Ageman, localizada no Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC) municipal do Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, em frente ao T4, na Zona Leste, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.