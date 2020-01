Em SP, Wilson Lima fecha parceria para atender crianças cardiopatas

O Protocolo de Intenções assinado é para encaminhamento imediato das crianças amazonenses à unidade de saúde paulista | Foto: Divulgação

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta terça-feira (14/) Protocolo de Intenções para parceria com o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para a realização de cirurgias em crianças com cardiopatia congênita do Estado do Amazonas. O hospital é uma referência em cirurgias pediátricas no país.

“Nós estamos fazendo um processo de reformulação na área de saúde do Estado do Amazonas. Estamos aqui num hospital que é referência nacional e o que nós estamos buscando são instituições como essa. São modelos que deram certo e que tem resultados positivos, para que a gente possa também implantar esses sistemas no Estado do Amazonas”, afirmou o governador.

O Protocolo de Intenções assinado entre Governo do Amazonas e Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), responsável pelo Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, é para encaminhamento imediato das crianças amazonenses à unidade de saúde paulista.

“A partir da semana que vem a gente já envia duas crianças e aí a gente vai avaliando, porque há um protocolo de questões que precisam ser atendidas tanto em Manaus quanto aqui”, frisou o governador. Wilson Lima ressaltou que a intenção é realizar, em média, duas cirurgias por semana em São José do Rio Preto, sem que a rotina de procedimentos cirúrgicos do Hospital Francisca Mendes seja interrompida.

Acompanhado pelo secretário de saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, e o médico cardiologista e diretor clínico do Hospital Francisca Mendes, Mariano Terrazas, o governador conheceu o serviço Nacional de Cardiologia Pediátrica e reuniu com a diretoria do hospital.

“Na prática já estamos conversando há pelo menos 20 dias, e a visita in loco serve para que a gente possa conhecer a estrutura onde as nossas crianças amazonenses vão ficar, junto com as suas mães, via Tratamento Fora de Domicílio”, afirmou o secretário de saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias.

A chefe da assistência social da Secretaria de Saúde do Amazonas, Maria Mazzarello, também visitou o hospital e a casa de apoio que vai abrigar os familiares das crianças.

O hospital já tratou de mais de 4 mil crianças cardiopatas de todo o Brasil, incluindo estados da região Norte, como Tocantins e Rondônia.

“A nossa intenção hoje é, nesse primeiro momento, atender as crianças do Estado do Amazonas, ajudando a diminuir a fila e poder fazer essa parceria educacional e se a gente puder, de alguma forma, colaborar para que eles continuem se desenvolvendo é o que a gente está propondo. É importante saber que de cada 120 crianças que nascem, uma vai ter problema no coração. Então um serviço como o nosso, que opera 450 cirurgias ao ano, só vai existir se operar crianças de várias regiões”, frisou Ulisses Alexandre Croti, cirurgião cardiovascular pediátrico, chefe do serviço de cirurgia cardíaca e pediátrica da fundação.