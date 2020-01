Adote Manaus: prefeitura homenageia parceiros de obras na capital

Durante a solenidade o prefeito Arthur afirmou a seguinte frase: "nosso destino precisa ser grande" | Foto: Naylene Freire

Manaus - Adote Manaus é um projeto que visa revitalizar e urbanizar a capital amazonense. O prefeito Arthur Virgílio Neto lançou, nesta terça-feira (14), a segunda edição de pacote de parcerias para revitalizar espaços públicos. A solenidade começou às 17h, no Auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, sede da Prefeitura, bairro Compensa, zona Oeste.

O intuito da campanha é revitalizar espaços púbicos, áreas de lazer e transporte urbanístico que precisam de reparos na cidade, isso inclui parques, praças, pontes, passarelas, entre outros.

Hoje a prefeitura conta com mais de 30 parceiros do ramo empresarial. Durante o evento, aqueles que cumpriram as tarefas, em 2019, ganharam troféus em forma de árvore. Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Neto, esta foi uma maneira de simbolizar o crescimento do urbanismo em Manaus, e um jeito de agradecer e reconhecer o empenho das empresas.

No evento, o portal conversou com Valéria Valente, representante da multinacional FLEX, que participou da empreitada desde a 1º edição. A Flex é uma companhia americana que trabalha com produção de peças, auxiliando de maneira terceirizada empresas de grande nome, como por exemplo a Motorola.

Para Valéria, é uma honra participar do projeto, principalmente, quando as pessoas de fora observam Manaus como uma cidade urbanizada e limpa.

A esquerda com o troféu na mão, Valéria Valente, representante da empresa Flex, e a direita a colaboradora Yanna Carneiro | Foto: Naylene Freire

“A Flex é uma empresa que se preocupa com a comunidade, ou seja, o entorno onde ela está estabelecida. Ao longo do ano, temos uma série de programas voltados para Manaus, tanto internamente, junto com os nossos colaboradores, e também retornando isso para a comunidade. Então já participamos em conjunto com a prefeitura de revitalização de escolas e também da limpeza de igarapés. Esta é uma forma de fazer integração e devolver para sociedade essa contribuição”, afirmou Valéria.

Na oportunidade, a primeira-dama da capital Elisabeth Valeiko Ribeiro, presidente do Fundo Manaus Solidária, esteve na solenidade. O prefeito Arthur encerrou a solenidade com a seguinte frase: "Nosso destino precisa ser grande".

Das revitalizações

Durante a solenidade, foi apresentado um relatório em slides, com o resultado do trabalho realizado pela parceria. O antes e depois impressionaram a plateia presente, que entre uma imagem e outra aplaudia.

Dentre as efetivas revitalizações temos: o parque da juventude Hiléia 2; parque Rio Xingú; Jardim sensorial; praça Santos Dummont e passarelas 01, 02, 03 da avenida Djalma Batista. O relatório mostrou também projetos que ainda estão em andamento, como por exemplo, o Parque da Juventude do núcleo 15.

Aos diretores, sócios, ou proprietários de empresa privada

Interessados em participar do projeto Adote Manaus devem procurar a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) através do número (92) 3215-4808, ou por email semppe.manaus.am.gov.br.