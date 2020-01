Casal vende rifas para realizar o sonho do casamento, em Manaus

O casal de noivos está com planos de casar em junho deste ano | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Há quem diga que "ficou brega se casar e arriscado se envolver", mas o sonho de constituir família ainda é realidade de muitos casais. O desejo não é diferente para o casal amazonense Leurry Martins, de 34 anos, e Amanda Nunes, de 24 anos. Os dois estão promovendo rifas e sorteios para conseguir dinheiro para o dia do tão sonhado "sim".



Os dois moram no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Cristãos, firmaram o compromisso de namoro no ano de 2017. Eles se conheciam há anos e eram amigos muito próximos. Da verdadeira amizade surgiu o amor de Leurry por Amanda. Martins conta que, desde que iniciaram o namoro, já sonhavam com o casamento e ambos decidiram buscar meios para realizar o desejo. O casal cristão afirma que encontrou a felicidade um no outro e decidiu ir em frente com o relacionamento.

"Assim que ficamos juntos já sabíamos que ia ter casamento. Então começamos a correr atrás desse sonho. Tivemos que planejar e pesquisar bastante. No entanto, percebemos que não seria uma tarefa tão fácil assim. Não estávamos trabalhando de carteira assinada, e ainda não estamos. Mas isso era motivo para desistirmos? Não! Jamais!", enfatizou o motorista.

O noivado aconteceu em uma gelateria com aquele pedido escrito no prato: "Quer casar comigo?", no dia sete de setembro de 2018. Amanda disse "sim" e, desde então, ficaram mais próximos da etapa seguinte: o casamento. Atualmente, Leurry trabalha como motorista de aplicativo e Amanda está desempregada. Um dos meios para arrecadar dinheiro é a venda de rifas.

O casal incentiva outros a persistirem no sonho da família | Foto: Arquivo Pessoal

No natal de 2019, a mãe da noiva fez um kit de guloseimas para sorteio. Dessa vez, o casal inovou e está rifando um cofre com moedas de R$ 1, no valor total de R$ 800, no dia 8 de março. O valor da rifa é R$ 5. "Começamos a fazer várias rifas para arrecadar o dinheiro que a gente precisa, inclusive a do cofrinho. Iniciamos a juntar as moedas de R$1 em 2019. Queremos casar ainda em junho deste ano de 2020", disse o noivo.

O cofre com moedas de R$ 1, no valor de R$ 800 é o prêmio do próximo sorteio | Foto: Arquivo Pessoal

O casal enfatiza que o sonho de construir família é fruto de uma decisão tomada pelos dois. "A gente sempre diz que estamos dando sequência no que aprendemos com nossas famílias: a tradição, o respeito e honra de construir uma. Acreditamos que família é algo divino, é algo que tem que ser honrado sempre. Por isso queremos casar! Qualquer ajuda nós agradecemos", finalizaram.

Leurry e Amanda estão com a meta de arrecadar cerca de R$ 15 mil para custear a festa e comprar os móveis da casa nova. Quem deseja comprar a rifa ou ajudar o casal pode entrar em contato pelo número: (92) 99220 3330.