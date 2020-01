Você viu o Chico? Ele tem Alzheimer e sumiu da Zona Leste de Manaus

Francisco, segunda a família, faz uso de remédio controlado | Foto: Divulgação

Manaus - O idoso Francisco Gomes Pereira, de 74 anos, desapareceu na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com a filha, Ivone Pereira, o pai tem Alzheimer e toma remédio controlado. Além de Ivone, Francisco é pai de outros sete filhos, mas, atualmente, mora com um dos filhos na rua Londres do bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundos vizinhos, Francisco saiu de sua casa sozinho, por volta das 7h. Na ocasião, os moradores logo entraram em contato com os familiares para informar sobre a saída. Além da roupa que vestia, que não foi identificada com detalhes pelas testemunhas, a família conta que Francisco saiu de casa usando um boné e um relógio.

De acordo com Ivone, o pai nunca havia desaparecido antes. “Meu pai nunca fugiu e nem saiu de casa sozinho, e ele está com um quadro grave de Alzheimer. Somos oito filhos vivos, a família é grande e estamos todos reunidos em busca de ajuda. Peço ajuda das pessoas para que qualquer informações que tiverem sobre ele, por favor nos procure”, apelou a mulher emocionada.

Ivone contou que um dos irmãos havia saído para deixar currículo e deixou a porta aberta porque a moça que trabalha na casa logo chegaria. Em poucos minutos o idoso aproveitou para sair.

O idoso mora com o filho Mazinho. Além dele, uma moça frequenta a casa trabalhando nas atividades domésticos. Os demais filhos já tentaram levar o idoso para morar em outras casas, mas Francisco prefere a atual residência, localizada no bairro Gilberto Mestrinho.

Quem souber de alguma informação sobre a localização de Francisco, pode ligar para os números: (92) 99231-6026, falar com Ivone Pereira, ou (92) 99497-0774 falar com Mazinho Pereira. Ou ainda, pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Polícia e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. A delegacia está localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, Zona Oeste.