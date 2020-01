Caminhão cai em barranco e deixa um morto na BR-174

Os bombeiros foram acionados e fizeram o resgate do corpo | Foto: Divulgação





Manaus - Um grave acidente foi registrado nesta quarta-feira (15), no quilômetro 42 da rodovia BR-174. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e caiu em um barranco de aproximadamente dez metros de altura. Ele morreu na hora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), o motorista estava sozinho no caminhão quando capotou e caiu no abismo. O acidente ocorreu às 11h50 da manhã e chamou a atenção dos motoristas que passavam pelo local. Muitos chegaram a descer a ribanceira para ajudar a socorrer o motorista que ficou preso às ferragens.

Os bombeiros foram acionados e encaminharam três viaturas ao local, sendo uma Auto Bomba Tanque (ABT 29), a Unidade de Resgate (UR 19) e o Apoio Rápido (AR). O motivo que levou ao acidente não foi informado.

A vítima foi identificada como Ivan Pereira | Foto: Divulgação





"Quando as equipes chegaram ao local, constataram que o motorista do caminhão já se encontrava em óbito. Os bombeiros militares fizeram os procedimentos de desencarceramento e o corpo foi entregue ao Instituto Médico Legal", disse a corporação por meio de nota.

Antes de retirar o corpo do veículo pesado, as equipes se esforçaram na operação - que durou cerca de quatro horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu apoio à ação de salvamento.

A vítima foi identificada como Ivan Pereira dos Santos, de 45 anos. Ainda segundo os bombeiros, o caminhão estava trafegando na rodovia, sentido Roraima /Manaus, e a carroceria estava vazia.