Após manobra malsucedida, ônibus quase colide em loja Manaus

Não houve vítimas e nem danos materiais | Foto: Divulgação

Manaus - Um ônibus articulado da empresa Eucatur, por muito pouco, não colidiu contra uma loja, localizada na esquina da avenida Nossa Senhora de Fátima, com a rua Palmeira, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu por volta das 17h, desta quarta-feira (15).

Conforme um vendedor, de 26 anos, que trabalha no estabelecimento, o acidente deu susto nos funcionários que estavam na loja. O motorista do ônibus tentou fazer a curva, mas a via estava parcialmente interditada por conta de um outro coletivo com pane mecânica.

"Tinha um ônibus no prego atrás do articulado. Então o motorista tentou fazer a curva e acabou ficando sem espaço. A traseira do articulado acabou colidindo no retrovisor do outro ônibus. Por muito pouco, ele não bateu na fachada da loja", contou o homem.

Não houve vítimas. Após ajuda de comerciantes, o motorista conseguiu fazer a manobra e a via foi liberada para o tráfego de veículos.