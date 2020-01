Ganhadores da ‘Nota Premiada Manaus’ recebem prêmios

Os sorteados do programa “Nota premiada Manaus”, receberam os cheques simbólicos nesta quarta-feira (15), ás 17h. O prefeito Arthur Virgílio realizou a solenidade na sala de reuniões do gabinete do prefeito, localizado na sede da prefeitura de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste | Foto: Naylene Freire

Manaus - Os sorteados do programa “Nota premiada Manaus” receberam os cheques simbólicos, nesta quarta-feira (15). O prefeito Arthur Virgílio realizou a solenidade na sala de reuniões do gabinete do prefeito, localizado na sede da prefeitura de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e premia, em dinheiro, quem exigir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) com CPF.

A professora da rede municipal Ivana Dias, foi a premiada com o prêmio especial no valor de R$ 50 mil. “Estou muito feliz com o prêmio, e mais feliz ainda com a ajuda que pude dar ao Lar das Marias. Eu pratiquei a solidariedade. Parabenizo o prefeito, que com essa iniciativa, promove o pagamento de tributos e anula a sonegação de impostos. Tributos estes que voltam para a nossa cidade, em melhorias e benefícios”, contou a professora.

A entidade beneficiada no primeiro prêmio foi o Lar das Marias e a instituição foi representada por Maria Luisa.

“Não tenho palavras para agradecer a Ivana por ter indicado o nome do Lar das Marias para receber o prêmio que ela, com tanto merecimento, ganhou. Ela dividiu conosco esse momento de felicidade. Estamos recebendo essa ajuda que vem para o tratamento de várias pessoas. Nós precisamos ter condições de receber essas pessoas”, afirmou Luiza.

Outras entidades estiveram presente na premiação, como por exemplo a Casa da Criança e o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (Gacc). A lista completa dos ganhadores e entidades indicadas e beneficiadas está disponível no site http://notapremiada.manaus.am.gov.br . Os ganhadores podem confirmar os bilhetes contemplados realizando login. Os valores dos prêmios serão depositados pela Prefeitura na conta bancária informada no ato do cadastro.

Próximo sorteio

Os cadastrados na campanha devem continuar exigindo a NFS-e com CPF, todas as vezes que pagar por algum serviço na capital amazonense. O segundo sorteio ocorrerá com base na extração dos números da Loteria Federal do dia 15 de fevereiro.

Quem ainda não realizou seu Cadastro é só acessar o portal da Campanha “Nota Premiada Manaus”, exigir a sua Nota Fiscal de Serviços e começa a concorrer. A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF. O participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios. Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos por período de apuração.

