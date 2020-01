Em Manaus, acidente de trânsito deixa vítima presa às ferragens

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (16), às 13h14, na avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, próximo ao Estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus, deixou uma vítima retida às ferragens.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM), o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na pista. Foi deslocada uma viatura, do tipo auto bomba tanque (ABT-28), do Posto Bombeiro Militar do bairro Zumbi, Zona Leste, com equipes de resgate para auxiliarem na retirada da vítima.

Os Bombeiros Militares efetuaram a retirada da vítima e a entregaram a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Logo depois, a vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde recebe atendimento médico. As causas do acidente não foram divulgadas e não há informações sobre o estado de saúde da pessoa retida às ferragens.

*Estagiária sob supervisão do editor Isac Sharlon