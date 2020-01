Municípios do AM recebem recursos do Programa Saneamento Brasil Rural

O programa é o resultado de uma ação desenvolvida por gestores da esfera federal | Foto: Naylene Freire

Manaus - Líderes de estado se reuniram nesta quinta-feira (16), às 14h, para o lançamento do Programa Saneamento Brasil Rural do Amazonas. O programa visa atender as áreas rurais, bem como proporcionar uma estrutura básica de saneamento para municípios que ainda sofrem sem infraestrutura. Na solenidade esteve presente o deputado estadual Silas Câmara. Ele representou o governador do Estado, Wilson Lima, na sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), localizada na rua Osvaldo Cruz, s/n, bairro da Glória, zona Oeste de Manaus.

O programa de saneamento é do Governo Federal, e está sob a responsabilidade do Ministério da saúde, por meio da Funasa. Ele é o resultado de uma ação desenvolvida por gestores da esfera federal, especialistas e pesquisadores no tema, com a participação daqueles que vivenciam o rural, como por exemplo, organizações comunitárias, movimentos sociais, órgãos municipais e estaduais que atuam diretamente no saneamento rural.

O programa tem o intuito de alcançar as populações do campo, floresta e águas, e os povos originários e segmentos populacionais distintos. Nesse quesito estão incluídas as comunidades indígenas, extrativistas, assentamentos pequenos, aglomerados rurais, dentre outros, cujas especificidades fornecem elementos para embasar a escolha das soluções de saneamento básico a serem adotadas.

O programa se desenvolverá em um período de 20 anos, sendo que 2019 foi o primeiro ano de referência do programa, e 2038 o último. Seguindo o planejamento do projeto, será revisado periodicamente, a cada quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (PPA), e avaliado bianualmente com base nos indicadores de monitoramento previstos no programa e/ou definidos em estudos existentes ou posteriores.

Na oportunidade, os prefeitos de alguns municípios aproveitaram para assinar convênios de recursos federais enviados pela Funasa | Foto: Naylene Freire

Assinatura de Convênios de Recursos Federais

Na ocasião, os prefeitos de alguns municípios aproveitaram para assinar convênios de recursos federais enviados pela Funasa. Cerca de R$ 20 milhões serão investidos em seis cidades do estado, em prol do abastecimento de água. São eles: Alvarães, Anamã, Careiro Castanho, Santo Antônio de Içá e Itapiranga. A Funasa só disponibiliza verbas a municípios de até 40 mil habitantes.

O portal Em Tempo conversou com dois prefeitos do interior do Estado, um deles foi o Abraão Lasmar do município de Santo Antônio de Içá, que possui 21.600 habitantes. O prefeito comentou sobre a importância do abastecimento de água.

“Todos os municípios do interior têm esse problema com água, e resolver isso é de grande importância. Levar uma água tratada para população é mudar vidas. Ficamos muito felizes com essa parceria da Funasa em nossa gestão, afinal, através disso já construímos mais de 160 banheiros e 11 tanques em áreas rurais e nas comunidades”, contou o prefeito Lasmar.

Para Francisco Bastos, prefeito de Anamã, conhecido com “Chico do Belo”, o município necessita de água.

“Para Anamã é de suma importância. Mesmo sendo destinada apenas três milhões e oitocentos mil reais, o problema da água em Anamã será resolvido. A verdade é que a sociedade vive sofrendo há anos com esse problema e, graças à Deus, agora está para ser resolvido com esse convênio. Nosso intuito é resolver o problema na cidade e na zona rural”, de acordo com prefeito “Chico do Belo”.