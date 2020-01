Procon notifica 32 postos por aumento do preço da gasolina em Manaus

Manaus- O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) notificou 32 postos de combustíveis em Manaus durante fiscalização relacionada aos valores da gasolina, nesta quinta-feira (16). Os estabelecimentos têm até cinco dias para apresentar justificativa para o aumento repentino no preço do combustível.

Foram visitados, no total, 77 postos na capital, sendo 56 para pesquisa de preços. Realizada todas as sextas-feiras, a ação foi antecipada após uma série de denúncias de consumidores sobre o aumento dos valores nos postos da capital, após a Petrobras anunciar a redução do preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3%.

Pesquisa de preços

Segundo a equipe de fiscalização do Procon-AM, o menor preço da gasolina comum (R$ 3,87) foi observado em postos da Cachoeirinha (Santa Rosa e Mucuripe), Raiz (posto São Jorge) e Japiim (posto Mucuripe). A média de preço com base em todos os postos visitados é de R$ 4,13.

O valor mais baixo da aditivada (R$ 3,87) foi registrado nos postos Santa Rosa (Cachoeirinha) e São Jorge (Raiz) neste último, também foi observado o menor preço do etanol (R$ 3,17).

Já o valor mais em conta do diesel comum (R$ 3,17) foi encontrado no posto Recopel (Distrito Industrial) e no Auto Posto União (Crespo), enquanto o do Diesel S10 (R$ 3,69) foi registrado no posto Sideral (Praça 14). (Veja tabela de preços em anexo)

*Com informações da assessoria