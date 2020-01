Manaus tem três dias de luto por professor encontrado morto

Manaus- Manaus entrará em luto oficial de três dias pela morte do servidor Antonio Genivaldo Lira Lacerda , conforme anunciou o prefeito Arthur Virgílio Neto. Antônio era gestor da Rede Municipal de Ensino desde 2008, estando há quase nove anos como diretor da Escola Municipal Professora Francisca Pereira de Araújo, localizada na rua Padre Monteiro de Noronha, Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Genivaldo estava desaparecido desde a tarde da última quarta-feira (15), após sair da Escola Francisco Pereira Araújo, onde trabalhava. Lacerda, saiu do colégio dirigindo seu veículo

O corpo dele estava enterrado no quintal de uma residência, situada na rua Aracati, nº 52, Loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Nota de pesar

A Prefeitura de Manaus, em nome do prefeito Arthur Virgílio Neto, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro e a secretária municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, divulgaram nota de pesar e lamentaram a morte do gestor, que integrava a rede municipal de ensino há 12 anos e estava há quase nove anos como diretor da Escola Municipal Professora Francisca Pereira no bairro Flores.

“Recebemos com profunda tristeza, minha esposa Elisabeth Valeiko Ribeiro e eu, essa notícia trágica e que nos consterna demais, por ser ele um cidadão cumpridor de seus deveres e um educador dedicado que realizou um trabalho de referência na escola em que atuou, ajudando nossa educação a dar um salto no Ideb e recebendo reconhecimento como servidor destaque em sua área de atuação”, lamentou o prefeito.

A secretária da Semed, Kátia Schweickardt, ressaltou que Manaus perde um líder e respeitado educador. “O Genivaldo, junto com toda a equipe, realizava um trabalho de referência na Francisca Pereira. Sempre digo que a gestão qualificada faz toda a diferença e ele fez e vai continuar fazendo. A educação está em luto”, comentou.

O velório do professor Genivaldo será na Escola Municipal Professora Francisca Pereira, a partir das 13h. O sepultamento será no Cemitério Recanto da Paz, às 16h.

