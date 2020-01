Captura: resgate de animais silvestres triplicou em 2019 no AM

Manaus- O resgate de animais silvestres pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar triplicou em 2019. Ao todo, foram capturados 676 animais silvestres. Durante todo o ano de 2018, a polícia retirou de cativeiros 210 animais silvestres. Por espécie, foram resgatadas 334 aves, 216 répteis e 126 mamíferos.



Tracajás (63), curiós (57) e jacarés (38) estão entre os animais mais resgatados pelo Batalhão. Entre o total de resgatados, cerca de 20 animais são classificados como animais em extinção pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). São eles: peixe-boi da Amazônia, macaco-aranha, macaco-prego e sauim-de-coleira.

Entrega voluntária

Além de apreensões em operações e do resgate de animais silvestres em perímetro urbano, o Batalhão também recebe animais provenientes de entrega voluntária. Neste ano, foram 18 entregas até o mês de novembro. Prevista em lei, essa ação isenta o entregador de um processo criminal, caso este esteja em posse, de forma ilícita, de um animal silvestre, como explica o tenente Natanael Freires.

As solturas são realizadas em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ocorrem após os animais passarem por um período de tratamento e adaptação pelo Centro de Triagem do Ibama.

