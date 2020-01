Marcelo Ramos pontua impactos de medidas para Polo de Concentrados

| Foto: Em Tempo

Manaus- Em entrevista ao programa Conversa Franca da WEB TV EM TEMPO, na última segunda-feira (13), apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o deputado federal Marcelo Ramos comentou a redução da Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e apontou os possíveis impactos na economia do Estado. Ele também fez um balanço sobre o primeiro mandato na Câmara Federal, onde tem tido papel de destaque à frente das reformas submetidas pelo governo federal.

Marcelo Ramos | Foto: Divulgação

Para o deputado, a redução da Alíquota do Imposto sobre Produtos industrializados (IPI) pode gerar impactos negativos na região, como a redução de empregos no Polo Industrial da capital e em alguns municípios do estado. Além disso, segundo ele, há a possibilidade de grandes empresas de bebida como Ambev ou Coca-Cola deixarem o Polo, o que causa instabilidade no modelo Zona Franca e desperta insegurança nos investidores internacionais.

Conflitos econômicos

Marcelo Ramos salienta que uma das bases do pensamento econômico defendido pelo ministro da economia Paulo Guedes é o combate à renúncia fiscal. E esse é o esteio do modelo Zona Franca. Devido a tais divergências notórias, o Polo Industrial mais uma vez se vê ameaçado por medidas do governo federal.

Para mais informações, confira a entrevista na íntegra:

Produção de vídeo: