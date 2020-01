Detran-AM repassa mais de R$ 730 mil ao Fundo Estadual de Segurança

Manaus- Ao longo de todo o ano de 2019, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) repassou R$ 734.422,22 ao Fundo Estadual de Segurança. O repasse é estabelecido pela Lei Estadual 4.278/2016, que determina a aplicação dessa porcentagem em custeio e investimentos do Fundo. No ano passado, foi a primeira vez que o Detran-AM repassou o recurso desde que a lei foi aprovada, em 2016.

O valor repassado é referente a 10% dos recursos arrecadados com multas em três trimestres de 2019. A diretora-presidente em exercício do Detran-AM, Edslângela Rodrigues, ressalta que esse recurso é de suma importância para contribuir com o investimento nas forças policiais. A representante do Detran ressalta a importância em cumprir o seu papel institucional de contribuir com a cidadania, forças de segurança e de prover esse investimento às forças policiais.

Prestação de contas

O recurso repassado ao Fundo Estadual será auditado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), com uma cópia enviada ao Detran-AM que, posteriormente, também prestará contas com Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e ao Conselho Nacional de Trânsito (Conselho).

Polícia Militar

Além do repasse financeiro ao Fundo, o Detran-AM garantiu, em 2019, o repasse de R$ 600 mil à Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante assinatura do termo de convênio que garante ação conjunta entre as duas instituições por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran). O repasse financeiro não era realizado há cerca de quatro anos, e o valor será liberado em 12 parcelas ao longo de 2020.

*Com informações da assessoria