BBB 2020: Shopping em Manaus recebe ‘Big Fone’ neste sábado (18)

Manaus - O ‘Big Brother Brasil’ (BBB) 2020 chega primeiro no Sumaúma Park Shopping . Isto porque, neste sábado (18), das 11h às 14h, o shopping recebe uma ação da casa mais ‘vigiada’ do Brasil. Na oportunidade, os clientes poderão participar de um quiz sobre os momentos mais curiosos e marcantes do reality show com direito a brindes.

Além disso, alguém terá a chance de atender o famoso ‘Big Fone’, que poderá tocar a qualquer momento e estará no deck da praça de alimentação, no Piso Gavião Real. Vale ressaltar que a entrada é gratuita.

BBB 20

Sob o comando de Tiago Leifert, a 20ª edição do ‘BBB 20’ estreia na próxima terça-feira (21), na Rede Globo, logo após a novela ‘Amor de Mãe’. Entre as novidades da edição histórica do reality show, estão participantes convidados e inscritos, líder com mais poderes, novidades no Queridômetro e celular dentro da casa.

*Com informações da assessoria