Seduc define implantação de Educação Financeira nas escolas do AM

Manaus- Em reunião realizada na última quarta-feira (15), o Conselho Regional de Economia do Amazonas 13ª Região (Corecon-AM) e a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc) discutiram as bases do trabalho de ensino de Educação Financeira nas escolas no ano de 2020, atendendo às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O Corecon será responsável pela formatação de um projeto macro com o objetivo de trabalhar a educação financeira de forma transversal, aliada a disciplinas como geografia e matemática, por exemplo. Dentro desse contexto, a entidade formatará ainda um guia para ser distribuído nas escolas e para toda a sociedade. Além disso, o projeto prevê a capacitação de professores que serão responsáveis por ministrar o conteúdo em sala de aula.

O projeto do Corecon visa a formação da educação financeira para a sociedade em geral, sendo a implantação nas escolas o ponto inicial de um desenvolvimento macro. “O objetivo é construir algo que possa ser uma ação permanente do Conselho, que possa causar impactos econômicos e sociais. No futuro, poderemos medir o resultado dessa educação e avaliar questões como inadimplência, por exemplo, comparando com dados atuais para mensurar se há a formação de consciência cidadã de fato”, afirmou Arlene Sousa.

*Com informações da assessoria