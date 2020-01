Comoção marca velório de diretor de escola em Manaus

Manaus - O velório do professor e gestor Antônio Genivaldo Lacerda , de 47 anos, encontrado morto nesta sexta-feira (17) em uma cova rasa na Zona Norte de Manaus, foi marcado por comoção e homenagens de familiares e alunos. A despedida começou por volta das 13h, na quadra da Escola Municipal Francisca Pereira de Araújo, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, onde ele trabalhava.

No local, muitos familiares, alunos e amigos de Genivaldo prestaram o último adeus ao gestor. Uma das presentes foi a aluna Luciana Melo, que cursou o 9° ano em 2019. Para a menina, o diretor era uma espécie de pai e conselheiro.

Genivaldo era admirado pelos amigos de trabalho | Foto: Suyanne Lima

“Ele era um homem incrível. Legal, divertido, brincalhão, mas quando tinha que ser sério, ele era. Ele sempre falava o quanto tinha orgulho da gente e vai deixar muitas saudades”, disse a menina emocionada.

Já o aluno João Bastos, de 12 anos, que cursa o 8°ano, foi enfático ao dizer que o diretor marcou de forma importante a vida de cada aluno e profissional que trabalha na unidade de ensino

“Genivaldo era o melhor diretor do mundo. Ele sempre aconselhava a gente, nos dava broncas, mas sempre nos ensinava a sermos pessoas melhores. Ele não foi só um diretor, foi um pai”, relatou o adolescente.

Ailton Araújo, que é amigo de infância de Genivaldo, demonstrou admiração pela trajetória do amigo. “Ele foi criado no município de Coari e sempre foi uma pessoa muito amiga e parceira de todos. Ele gostava de esportes, jogava vôlei e handebol. Sempre foi ligado à Educação. É uma grande perda para todos nós”, lamentou.

Choro e tristeza marcam velório | Foto: Suyanne Lima





Família

A tia de Genivaldo, Antônia Serafino, de 62 anos, não mediu palavras ao demonstrar a admiração que tem pelo sobrinho.

“Ele nunca viajou, pois sempre era dedicado aos alunos. Foi um pedaço que saiu da família. A homenagem que ele recebeu foi linda e agora ele é mais uma estrela no céu”, relatou.

Ao Em Tempo, Antônia contou que o sobrinho nasceu em Carauari, mas ainda na infância se mudou para Coari. Segundo ela, o sonho da mãe dele era que ele fosse padre e ele estudou por muitos anos com esse objetivo.

“Quando ele foi se tornar padre, disse para a minha irmã que não era o que ele queria e acabou desistindo da vida religiosa. Logo em seguida, ele fez faculdade e se tornou professor. Genivaldo deixa seis irmãos, a esposa e muita saudade para todos nós”, disse a tia.

O professor conquistou a confiança dos colegas com a demonstração de profissionalismo | Foto: Suyanne Lima

Genivaldo era admirado pelos amigos de trabalho. Desde quando entrou na escola, em 2011, o profissional conquistou a confiança dos colegas com a demonstração de profissionalismo e amor pelo que fazia.

“Era um diretor rígido, mas muito preocupado com os alunos. Sempre aconselhava as crianças. Se ele via alguém do lado de fora da escola, ele ia pessoalmente buscar. Era um pai. Fazia um lindo trabalho aqui na escola. Não tinha um dia que não víamos ele aconselhando os alunos. Nem sei imaginar como vamos voltar as aulas sem ele”, destacou Deigles Damasceno, porteiro da escola há quatro anos.

O corpo de Antônio Genivaldo saiu da escola, por volta das 15h, sob aplausos dos amigos, familiares e alunos. O cortejo seguiu até o Cemitério Recanto da Paz, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus), onde foi realizado o sepultamento.

Coroas enviadas por alunos e amigos | Foto: Suyanne Lima

