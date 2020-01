Abre e fecha: Buraco na rua Montequeiro atrapalha população

Manaus - Os moradores da rua Montequeiro, no bairro Redenção, localizado na zona Centro-Oeste de Manaus, estão sofrendo com um buraco que já abriu quatro vezes. Tudo piora durante o período das chuvas. A rua fica bloqueada, o trânsito para e prejudica o comércio local e a própria população que vive na área já que fica difícil trafegar por lá.

De acordo com a população do bairro, uma adutora da empresa Águas de Manaus, responsável pelo abastecimento de água na capital, passa por baixo desse logradouro, causando assim as rachaduras na pista e o buraco volta a aparecer.

A última vez que a cratera abriu foi no último dia 7, e quem presenciou o exato momento que abriu a fenda foi o motoboy Jeferson da Silva Silva, de 32 anos.

“Eu estava na minha moto trabalhando quando precisei passar por essa rua. De repente, do nada, o buraco abriu na minha frente. Até parecia filme. Eu parei a moto, e os carros que estavam atrás de mim começaram a buzinar. Por pouco, eu não caí no buraco”, contou Jefferson.

De acordo com o motoboy, em menos de dois meses, ele já viu o buraco abrir duas vezes.

"Os moradores colocam cascalhos no buraco, mas ele abre de novo”, relatou Jeferson.

O Em Tempo esteve no local e viu que o buraco já havia sido fechado. Na oportunidade, aproveitamos e conversamos com os moradores do bairro. Para Antônio Aroldo, de 47 anos, proprietário de uma loja de material de construção, o problema já virou rotina.

“O buraco abre e eles fecham. Isso já aconteceu umas quatro vezes. Eles fazem um trabalho ruim, por isso que fica nessa bagunça. Quem fica prejudicada é a população, e isso atrapalha o meu comércio porque o trânsito fica ruim. Aí as pessoas desistem de passar por essa rua, ninguém quer bater o carro ou enfrentar o trânsito. É difícil essa situação. A gente paga tanto imposto para passar por uma situação dessas”, contou Aroldo.

A Rua Montequeiro é estreita de largura e quando há problemas de infraestrutura, o trânsito para. Morador do bairro há 30 anos, Fernando Paiva, de 36 anos, disse que um carro já caiu na cratera.

“Uma vez abriu foi uma fenda, o buraco ia de um lado para o outro da rua. Tentamos sinalizar com pedaços de madeiras, mas isso não impediu de um motorista cair no buraco. E foi uma agonia para tirar o homem e o carro de lá. Foi necessário chamar o corpo de bombeiros. Eu moro há mais de 30 anos aqui na Redenção, esse problema começou depois que fizeram uma tubulação de água embaixo da rua. Já aconteceram vários acidentes, muita gente quebra carro por causa desse problema”, contou o morado Fernando.

A concessionária

A reportagem procurou a concessionária Águas de Manaus, que informou que não possui, até o momento, demandas sobre o problema relatado no endereço indicado. A concessionária reforçou que está sempre disposta a ouvir a população da cidade e melhorar seus serviços.