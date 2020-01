Bazar da Rayana 2020 inova e oferece espaço marido em Manaus

Manaus - O ano de 2020 chegou e acompanhando o ritmo de ano novo, a Empresa Bazar da Rayana Eventos promove a 167ª Edição Bazar da Rayana repleta de Novidade neste sábado (18) das 08h às 17h, na Cometa Moto Center, localizada na Avenida Max Teixeira, Número 700, bairro Cidade Nova, próximo ao Atack.

Roupas, sapatos, maquiagens, brinquedos, bijuterias, acessórios, semijoias, cosméticos, artesanato, e etc são alguns dos produtos que estarão disponíveis no evento. O Bazar da Rayana conta com mais de 60 stands e muitas opções de mercadorias a partir de R$1,99. A maioria dos stands aceitam cartões de crédito e débito.



A entrada e o estacionamento no evento são gratuitos. Haverá também uma programação maravilhosa, levando entretenimento para o público com música ao vivo de Eugênio Batista.

Além disso, no evento terá aula de ritmos às 14h com as instrutoras Liliane e Karem.

A grande novidade de 2020 é o espaço marido, onde os homens poderão aguardar as mulheres enquanto compram, com muita diversão (jogos de damas, xadrez, baralho, dominó) e etc.

Segundo os organizadores do evento, John & Rayana Pinho, “será mais uma edição bombástica na Zona Norte e esperamos mais um recorde de público. O Bazar da Rayana está recheado de novidades e temos certeza que as pessoas irão amar. O público está ansioso para nossa estreia em 2020”, explicaram.

Mais informações sobre o bazar é só seguir as redes sociais do as redes sociais @bazardarayana no Instagram e no Facebook. Mais informações no WhatsApp 98216-9076