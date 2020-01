Igarapés de Manaus: de balneários a córregos poluídos

Manaus - Basta andar por Manaus para visualizar pequenos e grandes feixes de água que compartilham o espaço com as avenidas. Dois bastante conhecidos são o Igarapé do Franco, na avenida Brasil e igarapé do Quarenta, que nasce no Armando Mendes. Quem passa ao lado desses igarapés pode não imaginar quanta história está escondida nas águas, hoje, poluídas. Afinal, como era a vida na antiga Manaus, a que aos poucos foi virando as costas para os igarapés?

“Nos anos 50, os igarapés eram limpos, ainda que já houvesse palafitas e flutuantes. Dois exemplos eram o Igarapé de Manaus e o Igarapé da Segunda Ponte”, conta o historiador Abrahim Baze.

Segundo o pesquisador, as pessoas vinham dos interiores para a capital, mas não encontravam boas condições e apoio do governo. O que faziam era, naturalmente, até pelo costume interiorano do Amazonas, construir as casas próximas aos igarapés.

Abrahim explica que as pessoas tinham uma relação muito mais próxima com os igarapés, e traz à memória o falecido Balneário do Parque 10.

“As pessoas se refrescavam do calor de Manaus nesses espaços, que eram chamados de banhos públicos. Um exemplo é uma piscina construída no bairro Parque 10, durante os anos 1940”, conta ele.

A piscina foi elaborada durante o mandato do engenheiro Antônio Botelho maia, na prefeitura de Manaus (1937–1940). A água vinha do Igarapé do Mindu, que à época ainda possuía águas límpidas. O espaço fez sucesso por muito tempo, até começar a respirar por aparelhos no início dos anos 70.

Igarapé do Franco, anos 1960 | Foto: Arquivo público Municipal de Manaus

Em uma postagem sobre o balneário na página Manaus de Antigamente, datada de 12 de agosto de 2019, pessoas expressaram suas saudades do local. “Que saudades de 1972. Tomei muito banho nessa piscina”, comentou Marcely Souza, seguidora da página.

“Essa piscina de madeira de água natural era muito show. Minhas melhores lembranças são nesse lugar. Achava maravilhoso não ter água no conjunto que eu morava, só para ir aí” escreveu a seguidora Regier Carvalho.

Hoje, o balneário não existe. No lugar, estão as avenidas Efigênio Sales e Mario Ypiranga Monteiro. A agitação da vida urbana toma conta do lugar que um dia foi o point de amores, amigos e família.

Igarapé do Franco

Para quem o viu no auge, o igarapé do Franco, na avenida Brasil, auxiliava em muito a vida dos manauaras. Dos anos 70 até início dos anos 90, o local era cercado por ‘palafitas’. O nome define as residências de madeira suspensas por estacas. A técnica permite que a casa não seja atingida na enchente sazonal dos rios.

“Quando eu cheguei em 1971, não existia a avenida Brasil. Que eu me lembro, a gente chamava essa área de banho do Cabo Velho”, relata Natanael Campelo, de 61 anos, que mora há quase 50 anos na avenida Brasil, em frente ao Igarapé do Franco.

Aterro no igarapé do Franco que ligava o bairro do São Raimundo ao São Jorge, nos anos 1960 | Foto: Edlucio De Castro Alves

Ele conta que era comum crianças tomarem banho nas águas do afluente, assim como mulheres lavarem roupa. “Eu até que não ia pra lá, mas uma memória que eu tenho é que eu cheguei a pescar debaixo de um buritizal que tinha lá”, lembra Natanael, que é agricultor.

Já nos anos 80, a situação do Igarapé foi piorando. Quem recorda a época é a assistente social Marinete Cardoso. “Quando eu tinha uns 10 anos, a minha tia morava em uma casa no igarapé. Eu lembro que eram várias casas construídas em cima da água. Naquela época já estava poluído e as pessoas foram parando de tomar banho. Além disso, não tinha saneamento básico, o que foi piorando. Na casa da minha tia mesmo, assim como em outras residências, os dejetos iam pro igarapé. Eu era criança, mas lembro que tinha isso lá”, conta.

Igarapé do Franco nos anos 80 | Foto: Arquivo/Manaus de antigamente

Hoje, o igarapé está bem diferente do seu passado extremamente poluído. Projetos de arborização e recuperação do entorno são desenvolvidos pela prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

“Dentre outras atividades, retiramos ocupações e plantamos mudas de árvores para a preservação permanente do local. Além disso, realizamos oficinas de reaproveitamento de resíduos com moradores do entorno. Por último, estimulamos a coleta seletiva”, explica Julio Pedrosa, assessor de comunicação da Semmas.

Oficina de reaproveitamento de resíduos | Foto: Divulgação/Semmas

Apesar da revitalização na avenida Brasil, em ida ao local, a reportagem do Em Tempo não teve dificuldade para encontrar resíduos jogados por debaixo das árvores plantadas no entorno do igarapé.

Um exemplo é a realidade da ponte da avenida Presidente Dutra, próxima ao final da avenida Brasil. Embaixo dela passa o Igarapé do São Raimundo, vizinho do Franco.

No local, o cheiro de água poluída viaja pelo vento, e à vista é possível observar, jogados na beira do igarapé, sapatos, cadeiras, mochilas, sacolas e até um colchão.

Hoje, a ponte abriga moradores de rua, mas um dia já foi palco de muitas brincadeiras entre crianças. Isso, porque, segundo o Instituto Durango Duarte, que reúne informações histórias, alunos de escolas próximas costumavam utilizar a ponte para pular nas águas do igarapé.

Ponte Presidente Dutra inaugurada em 1951 | Foto: Cartão-postal/ A Favorita

Emerson Munduruku, bióloga e drag queen amazônica, comenta a importância de trabalhos que visem o futuro desses igarapés. “As ações de retirada de lixo de trechos mais concentrados dos igarapés, são ações para hoje e pra amanhã. E para o ano que vem? O que estaremos tomando”? Questiona.

A bióloga tem vivência no assunto. Isso porque está inclusa na parcela de manauaras que moram perto de igarapés. “Cresci ouvindo e vendo as pessoas aceitando que o igarapé ‘não tem jeito’, por seu estado de quase morte. Essa normalidade é perigosa”, destaca.

Emerson Munduruku , bióloga e ativista | Foto: Matheus Belém

Igarapé de Manaus

O historiador Abrahim Baze traz à memória também o Igarapé de Manaus, que era localizado próximo onde hoje é a avenida Sete de Setembro, no Centro. O Palácio do Rio Negro, antiga residência dos governadores, tem seus fundos para o que um dia já foi o Igarapé.

“O governador Pedro de Alcântara Bacelar foi o responsável pela compra do palácio ainda nos anos 1918. Ele transformou o local em sede do governo e passou a morar lá. O mais interessante é que Pedro de Alcântara tinha um barco que ficava atracado nos fundos do palácio. Nas tardes de domingo, ele entrava na embarcação e ia passear no entorno”, conta o pesquisador.

No lado esquerdo da imagem, as palmeiras marcam os fundos do Palácio do Rio Negro, em 1955 | Foto: Acervo da Revista "Manchete"

Outro ponto destacado pelo historiador e observável na imagem acima é o Clube do Remo (telhado avermelhado, canto direito da foto). Chamado oficialmente de ‘Manaós Ruder Klub’, o lugar foi fundado por alemães no início do século XX.

Se um dia o Igarapé de Manaus foi um exuberante caminho aquático onde passaram barcos e moraram muitas famílias, hoje tudo o que restou dele foi um pequeno feixe de água que corta o Parque Jefferson Peres, no Centro. No lugar, não é difícil encontrar garrafas e sacos plásticos no filete de água que atravessa o parque.

Durante a visita da reportagem, foi possível observar venezuelanos dormindo no barranco que um dia já foi molhado pelas águas do Igarapé de Manaus. O sol marcava 33º C no inverno amazônico e os imigrantes dormiam em cima de papelões no chão.

Limpeza

Em 2019 foram realizadas 1.800 ações de limpeza em mais 150 igarapés e córregos de Manaus, o que resultou em uma quantidade coletada de mais de 10.000 toneladas de resíduos. É o que informa a Secretaria Municipal de Limpeza Pública.

O serviço representou uma extensão linear executada de mais de 400 quilômetros, sendo, por extensão de igarapé, coletados 28 toneladas a cada 1 Km. A Média de custo desse serviço foi de R$ 1.327.001,33 por mês e R$ 1.413,79 por tonelada.

É possível despoluir?

Sem delongas, sim. É possível despoluir um rio ou mesmo igarapé. A revista Exame listou, inclusive, sete exemplos de rios recuperados ao redor do mundo, dentre eles o Rio Sena, na França.

O primeiro recebia esgoto doméstico no século passado, e foi alvo, por muito tempo, de preocupação ambiental. Foi a partir de 1960 que os francese

Igarapé do Franco, anos 1960 | Foto: Arquivo público Municipal de Manaus

s passaram a revitalizar as águas do Sena e construir estações de esgoto. Em 2016, segundo a Exame, já havia ao menos 30 espécies de peixes no Rio. Além disso, a revista explica que há um incentivo do governo francês entre 100 e 500 euros para que agricultores à margem do Rio Sena não o poluam.

Em 2019 foram realizadas 1.800 ações de limpeza em mais 150 igarapés e córregos de Manaus, o que resultou em uma quantidade coletada de mais de 10.000 toneladas de resíduos. É o que informa a Secretaria Municipal de Limpeza Pública.

O serviço representou uma extensão linear executada de mais de 400 quilômetros, sendo, por extensão de igarapé, coletados 28 toneladas a cada 1 Km. A Média de custo desse serviço foi de R$ 1.327.001,33 por mês e R$ 1.413,79 por tonelada.

Sobre essa visão global de rios, Emerson Munduruku conta que boa parte do mundo pensa a Amazônia com os igarapés limpos. “Todo mundo aí de fora imagina as cidade da Amazônia com água limpa. A verdade é que o norte do tem os piores índices de saneamento e Manaus”, diz. "Temos sido ingratos com nossas águas. Os igarapés estão morrendo”, finaliza.