Ficou doente? Chega a Manaus o serviço de saúde que atende a domicílio

Manaus - Um novo conceito em saúde chega a Manaus. O Saúde Atende é um serviço de assistência pré-hospitalar 24h, que vai tornar mais acessível o atendimento médico à população. Por meio de uma equipe especializada de plantão permanente, a proposta é oferecer ao paciente comodidade, conforto, orientação e atendimento na própria residência. Os serviços terão custos bem mais acessíveis, mesmo para idosos.

O lançamento do Saúde Atende acontece dia 22 de janeiro, 9h, no Espaço Versalles Eventos, Rua Raimundo Nonato de Castro, 1193, Ponta Negra. Na ocasião, o presidente da empresa, apresentará o custo-benefício de adesão aos serviços, bem como a importância desse tipo de investimento para a capital.

Estima-se que no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 70% da população não tem plano de saúde, além disso, a estrutura do Sistema único de Saúde (SUS) disponível não é suficiente para atender a grande demanda da população, principalmente no que se refere ao atendimento básico.

Na maior parte dos casos, o pré-hospitalar evita a evolução do quadro clínico se diagnosticado e tratado rapidamente.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% dos casos atendidos em hospitais e pronto-socorro poderiam ser resolvidos sem a necessidade de encaminhamento para unidades hospitalares.

Isso acaba sobrecarregando o atendimento nos hospitais, causando deslocamento desnecessário do paciente, aumento no tempo de espera de atendimento e desconforto em filas de espera.

Já em casos de emergência, onde deslocamento do paciente deve ser evitado para não agravar o quadro clínico, cada minuto equivale a 10% a menos de chance de sobrevivência. Receber atendimento médico especializado rapidamente é fundamental e decisivo em mais 30% dos casos de sucesso.

É nesse radar que o Saúde Atende vai ofertar atendimento médico 24h, sem filas, evitando o deslocamento do paciente.

Sobre o Saúde Atende

A estrutura do Saúde Atende conta com mais moderna tecnologia para o atendimento das ocorrências médicas. São sistemas de última geração para acompanhamento do tráfego em tempo real interligando todas as unidades móveis a base, prontuário médico digital, canais diretos de comunicação com as unidades móveis, sistemas de comunicação auxiliares anti-falha, geradores de energia motorizados em caso de falta de luz, as gravações em áudio e registro impresso das chamadas entre outros equipamentos para garantir o atendimento com toda a segurança e eficiência.

A Central de Comunicações (CECOM) é o ponto central de atendimento dos chamados dos clientes para avaliação e direcionamento das equipes de atendimento. A central de atendimento funciona 24h com equipe de plantão em tempo integral, todos os dias do ano.

As unidades móveis são equipadas com GPS, monitoradas em tempo real e contam com os mais modernos equipamentos para atendimento médico das ocorrências.

As equipes médicas acompanham o paciente desde o momento da ligação por telefone, até uma possível remoção em uma de nossas UTIs móveis. É muito mais conforto, bem-estar e segurança para o paciente. Mesmo em casos sem gravidade, o paciente pode acionar o serviço.

Serviço

O quê: Lançamento do ‘Saúde Atende’;

Quando: Quarta-feira, (22);

Onde: Espaço Versalles Eventos. Rua Raimundo Nonato de Castro, 1193 - Ponta Negra;

Horário: 9h.