No Nova Cidade, comunidade Cabo Lima sofre sem saneamento básico

Falta de saneamento básico e asfaltamento na comunidade | Foto: Erica Aquino

Manaus – Esgoto irregular e ruas barrentas. Esta é a realidade da comunidade Cabo Lima, localizada na rua 202, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Os moradores sofrem os transtornos frente as dificuldades que acabam prejudicando o tráfego de pessoas e veículos.



O esgoto a céu aberto é um risco para a saúde dos moradores, a dona de casa Maria de Nazaré, de 41 anos, relata que já apareceram até animais silvestres vindos do esgoto. “A casa alaga, entra cobra, jacaré. Um dia desses, não gravamos, mas todo mundo viu que tinha um jacaré dentro de casa”, contou. Além dos animais silvestres toda comunidade está exposta aos riscos à saúde.

A situação dos moradores piora quando a chuva cai. Em dias chuvosos, as ruas de barro e os locais consumidos por mato viram um poço de lama impossibilitando qualquer movimentação.

“Quando chove alaga tudo. Eu peguei uma infecção no pé que quase não sara”, contou a dona de casa Priscila Carvalho, de 39 anos.

Moradores reclamam do descaso | Foto: Erica Aquino

A falta de saneamento básico é o principal problema da comunidade. Por causa do "igarapé", como é chamado pelos moradores o esgoto a céu aberto, a própria comunidade teve que construir pontes para ter acesso às casas do local.

Posicionamento

Em nota, a Águas de Manaus informou que que vai avaliar a implantação de uma extensão de rede no local de acordo com o cronograma de serviços da concessionária nos próximos meses. Mesmo assim, a Águas de Manaus se compromete a acompanhar as demandas da comunidade.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que demanda foi encaminhada ao distrito de obras que atende o bairro Nova Cidade para ir até a localidade avaliar as necessidades da área.

Confina a matéria completa: