Alerta: nove crianças morreram afogadas no AM, em 2019

Manaus - Janeiro é o mês das férias e muitas famílias aproveitam o período de descanso para visitar balneários, ir à praia ou até aproveitar a piscina. O que não pode tirar férias é a atenção redobrada com os pequenos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP- AM), nove crianças morreram afogadas em 2019 no Amazonas.



No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, os afogamentos são a segunda maior causa de morte entre crianças de até 14 anos, com uma média de 2,6 óbitos por dia.

Entre adulto e criança, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) registrou 92 afogamentos no ano passado, sendo 54 mortes somente em Manaus, o maior índice, segundo a SSP.

Por possuírem a cabeça mais pesada que o corpo, crianças com até quatro anos de idade não possuem força para se levantarem sozinhas, muito menos a capacidade de reflexo e reagirem rapidamente. Em caso de queda ou desequilíbrio, elas podem se afogar até mesmo em recipientes com apenas 2,5 cm de água ou outros líquidos, seja uma banheira, pia, vaso sanitário, balde, piscina, mar ou rio. Todo cuidado é pouco.

A artesã Maira Bello, de 37 anos, afirma que já viu a situação com outras crianças na piscina. “Duas crianças estavam brincando em uma piscina, acredito que eram irmãs. A criança que se afogou deveria ter dois anos de idade. As duas desceram pelo escorregador da piscina e quando vimos, a garotinha estava se debatendo. Meu namorado caiu rapidamente na piscina e a pegou. Ela estava consciente e muito assustada. Para nós também foi um susto. Ainda bem que vimos a situação e estávamos próximos, senão teria acontecido o pior”, relembrou.

Todo o cuidado é pouco quando trata-se de crianças e água | Foto: Divulgação/SSP-AM

Alertas

Os principais alertas do Corpo de Bombeiros são de se ter moderação com bebidas alcoólicas e atenção com a profundidade dos rios e com as crianças nesses locais. Segundo o major do CBMAM, Ricardo Guerra, o cidadão precisa observar o lugar escolhido para o banho e se certificar de condições de segurança, principalmente para uma situação de emergência.

Crianças exigem atenção redobrada, seja em rios, igarapés ou piscinas. O ideal é sempre mantê-las com coletes salva-vidas, que podem ser adquiridos a partir de R$ 40. “É de extrema importância que o cidadão se certifique que o ambiente seja seguro, que tenha salva-vidas civis ou militares e sinalização de profundidade no local”, pontua Guerra.

Veja dicas que evitam acidentes com os pequenos na hora do lazer:

A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) alerta que é importante que os pais ensinem os filhos sobre os riscos em locais com muita água. Ações de prevenção do afogamento são essenciais para que acidentes sejam evitados. Veja as dicas:

Muitos casos de afogamentos acontecem com pessoas que sabem nadar. Não superestime a habilidade de crianças e adolescentes que sabem, isso não exclui a necessidade de um adulto as supervisionando.

Crianças não podem ficar sozinhas quando estiverem dentro ou próximas da água. Ensine as crianças a não correrem próximas à piscina. Ensine que empurrar, pular em outras crianças ou simular que estão se afogando são atitudes perigosas. Como também devem respeitar placas de cuidado e orientações.

É bem comum que pais incentivem o uso de boias ou equipamentos, mas o colete salva-vidas é o equipamento mais seguro para evitar afogamentos.

Em casas em que há crianças muito pequenas, depois do usar baldes, bacias, banheiras e piscinas infantis vazios, é importante que os mantenham virados para baixo e fora do alcance das crianças. As cisternas, tonéis, poços e outros reservatórios domésticos devem estar sempre trancados.

Piscinas devem ser protegidas com cercas de no mínimo 1,5 m de altura e portões com cadeados ou travas de segurança. Deixar a porta do banheiro e da lavanderia fechada é um cuidado que os pais devem tomar. Como também manter a tampa do vaso sanitário baixada e com um dispositivo de segurança.

O cuidado com crianças deve ser redobrado | Foto: Reprodução

O que fazer?

De imediato, é importante que, quem está próximo mantenham a calma e solicitem a ajuda do Salva-Vidas ou do Corpo de Bombeiros. Os profissionais são preparados para esse tipo de ocorrência.

Ver se a criança está respirando é o primeiro passo, se sim, deve colocá-la de lado para expelir a água que bebeu. Se a criança não estiver respirando, aplicar a respiração boca a boca e massagear o tórax da criança. Recuperar a respiração o mais rápido é importante para evitar que sofra alguma lesão cerebral.

Deixe a cabeça da criança numa posição mais baixa que o peito para evitar que se afogue com seu próprio vômito. Leve-a para um lugar mais quentinho e seco mais próximo possível e coloque cobertores ou algo que a aqueça. Troque as roupas úmidas e isole-a do frio.

Confira sua respiração e pulso. Se estiver consciente, coloque-a em posição de recuperação e controle sua respiração. Acalme a criança, ela deve receber ajuda médica imediatamente, assim que possível.

Outros casos

No mês de abril de 2019, um menino de nove anos morreu afogado na comunidade de Vila Amazônia, zona rural de Parintins (a 369 Km de Manaus). Um tenente e um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que estavam de folga no local, foram informados sobre o desaparecimento do menino e tentaram auxiliar nas buscas. O corpo foi encontrado uma hora depois.

Em junho do mesmo ano, uma menina de dois anos morreu na localidade de Cacau Pirera, a 20 quilômetros de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi chamada ao local para busca e resgate de uma criança desaparecida nas águas. Ao chegarem no local, os familiares entregaram a criança, inconsciente e pálida. Imediatamente, os bombeiros realizaram os procedimentos de RCP (reanimação cardiopulmonar) na vítima, porém a criança já estava morta.