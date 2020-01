Sul do Amazonas terá estradas e ramais recuperados

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (20), em Humaitá (a 695 quilômetros de Manaus), o programa “SOS Vicinal”, que prevê um investimento de R$ 5 milhões na recuperação de trechos de ramais de municípios do sul do Amazonas, além de garantir a retomada das obras do Anel Viário de Humaitá. As obras irão melhorar o transporte da produção agrícola e o desenvolvimento econômico da região. Além disso, o governador acompanhou a colheita de soja no município, inaugurou um frigorífico e entregou implementos para associações e certificados para produtores rurais da região.

“Nós estamos disponibilizando para o sul do Amazonas R$ 5 milhões, por meio do ‘SOS Vicinal’. Nós vamos fazer a correção de alguns trechos de ramais, de vicinais onde há produção agrícola e atividade pecuária, corrigir uma ladeira, uma ‘costela de vaca’, trocar uma ponte, dar condições de trafegabilidade para essas vias, para facilitar a vida de quem está produzindo aqui”, ressaltou Wilson Lima.

O governador frisou que a obra do Anel Viário de Humaitá será fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. “O Anel Viário vai ser importante porque ele faz com que os veículos pesados não entrem na cidade e, quando chegarem da rodovia, já tenham um destino certo para o porto. É uma obra de infraestrutura importantíssima, já visando esse aumento significativo de transporte de grãos e de animais”, destacou Wilson Lima.

Ao desviar do perímetro urbano de Humaitá o tráfego de veículos pesados que transportam soja pela BR-319 (Manaus-Porto Velho) e pela BR-230 (Rodovia Transamazônica), a obra incentiva a produção agrícola e possibilita rapidez ao escoamento da produção. A intervenção terá 11,58 quilômetros e interligará a BR-319 ao porto graneleiro da cidade. O projeto contempla a realização de serviços de terraplanagem, meio-fio, sarjeta, galerias, bueiros, dissipadores de energia, acostamento, compactação e pavimentação, bem como sinalização vertical e horizontal.

*Com informações da assessoria