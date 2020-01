Bandas e blocos de rua devem funcionar até meia-noite em Manaus

Manaus - O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, juntamente com demais integrantes da cúpula da Segurança Pública, reuniram com representantes de blocos e bandas do Carnaval 2020 para a assinatura da Portaria que determina os critérios para a realização dos festejos carnavalescos em vias públicas no estado.

A Portaria, assinada na manhã desta quinta-feira (20) no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na zona sul de Manaus, prevê, entre outras regras, que os eventos realizados em vias e locais públicos devem, obrigatoriamente, encerrar-se à meia-noite.

Em caso de descumprimento, o evento será imediatamente interditado pelos órgãos públicos presentes. Cópias do documento e das autorizações para a realização do evento devem ser fixadas em local visível e de fácil acesso.

As ações do sistema integrado da Segurança Pública do Amazonas visam o baixo índice de violência durante o período festivo. No ano passado, em relação a 2018, esse índice reduziu em mais de 70%.

O titular da SSP-AM também explicou que o policiamento estará em todo o perímetro externo, sendo obrigação dos organizadores de bandas e blocos colocar um número de seguranças, conforme a quantidade de público estimada.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Orlando Amaral, disse que durante os dias de festa, a PC-AM, em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), estará realizando diversas fiscalizações.

Os interessados em realizar eventos neste período deverão enviar os pedidos de autorização com, no mínimo, 20 dias de antecedência para os seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), caso o evento aconteça em via pública municipal e estadual; a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus/Secretaria Municipal de Saúde (Visa Manaus/Semsa); Eletrobrás Distribuição Amazonas; e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Civil (PC-AM) e Polícia Militar (PMAM), responsáveis pela segurança pública na esfera estadual.

*Com informações da assessoria