Princípio de incêndio atinge Conde do Pão no Nossa Senhora das Graças

Manaus - Um princípio de incêndio aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (21) na Padaria Conde do Pão, localizada na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), a equipe foi acionada para acionada para conter o incêndio por volta das 3h25. O fogo começou em uma fritadeira do estabelecimento comercial. Foi deslocada a Auto Bomba Tanque (ABT31) para o local da ocorrência.

Os bombeiros militares utilizaram extintor de incêndio na fritadeira e 100 litros de água para resfriar o local, por conta da incidência de fumaça.