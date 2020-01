Forte chuva causa alagações, desabamentos e abre crateras em Manaus

Manaus - A forte chuva que atingiu a capital amazonense causou alagamentos, desabamentos e crateras. Até o momento, a Defesa Civil do município registrou, nas primeiras horas desta terça-feira (21), 18 ocorrências.

Conforme Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o pluviômetro mediu 61,2 mm de média para cidade. Ainda segundo o INMET, a temperatura desta manhã chegou até 23ºC.

Segundo Defesa Civil de Manaus, até o início desta tarde foram registradas seis alagações nos bairros da Raiz, Japiim, Nova Vitória, Colônia Antônio Aleixo e Jardim Petrópolis; seis ocorrências de crateras nos bairros Vila da Prata , Centro, Santo Antônio, Loteamento São Sebastião, Colônia Antônio Aleixo e conjunto João Paulo; três desabamentos de muros no Mauazinho, Jardim Petrópolis e Coroado; um desabamento de barranco na Colônia Oliveira Machado; um desabamento de casa no Jardim Petrópolis e um risco de tombamento de árvore no Japiim.

Cratera no bairro Vila da Prata | Foto: Leonardo Mota

O departamento de operação da Defesa Civil municipal informa que equipes já estão nos atendimentos das ocorrências e a Central de Emergência 199 segue em pronto atendimento 24h.



A chuva causou alagamentos, deslizamentos e crateras | Foto: LEONARDO MOTA

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) não registraram ocorrências até o presente momento. Contudo, o IMMU alerta há incidência de vias com acúmulo de água. Por conta disso, é importante que os condutores tenham atenção.

A chuva causou o desabamento em rip-rap no Petrópolis | Foto: Érica Aquino

Monitoramento

Conforme os dados dos Pluviômetros Automáticos da Defesa Civil instalados pela cidade, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva até o fim da manhã desta terça-feira é de 74,2 mm.



Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.