PC manda à justiça recorde de inquéritos de violência doméstica no AM

Manaus - A Polícia Civil concluiu e encaminhou à Justiça amazonense um número recorde de inquéritos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Entre janeiro e novembro de 2019, foram enviados 6.685 inquéritos, um crescimento de 28,3% na comparação com o mesmo período de 2018, quando pouco mais de 5,2 mil inquéritos foram finalizados.

A grande produtividade dá destaque ao trabalho de investigação das Delegacias. Isso ocorre quando elementos e indícios necessários são colhidos durante as apurações em torno dos casos, para que as investigações sejam concluídas e os inquéritos sejam remetidos ao juiz.

Em 11 meses do ano passado, as Delegacias da Mulher prenderam 811 pessoas suspeitas de crimes contra a mulher. “Os números são altos, e nós queremos dar uma resposta a nossa sociedade, trazendo mais segurança à mulher. É isso que desejam a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado e toda a sociedade: que mais mulheres se sintam amparadas pelo aparato de segurança”, disse a titular da Delegacia da Mulher do Parque Dez, delegada Débora Mafra.

Titular da Delegacia da Mulher do Parque Dez, delegada Débora Mafra | Foto: Divulgação/SSP-AM

Melhorias estruturais

Em 2019, o governo estadual inaugurou uma nova delegacia da mulher, na zona sul, e transformou em delegacia independente o anexo da Delegacia da Mulher que funciona na Cidade de Deus, zona norte. No Parque Dez, a delegacia especializada passou por revitalização. Em dezembro, o governador Wilson Lima fez a reinauguração da unidade, que foi recuperada por detentos do sistema prisional, por meio do projeto “Trabalhando a Liberdade”.

A autonomia da Delegacia da Mulher da Cidade de Deus atendeu a uma reivindicação antiga. A unidade atende casos das zonas norte e leste, regiões com grande incidência de casos de violência doméstica em Manaus.

Inauguração na zona sul

No dia 3 de outubro de 2019, o Governo do Estado inaugurou a terceira Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Mulher no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

Instalada no mesmo complexo de segurança da 1ª Seccional Sul, Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon) e 2º Distrito Integrado de Polícia, a Delegacia da Mulher atende as zonas sul e oeste da capital amazonense. Entre outubro e novembro, 57 inquéritos foram remetidos à Justiça.

“Foi um objetivo de governo que foi alcançado, trazendo um ganho para as mulheres em ter mais uma Delegacia à disposição. Isso vem engrandecer o combate à violência doméstica, dando prioridade a essa demanda”, salientou Ivone Azevedo, delegada da Mulher da zona sul.

Horários de atendimento

DECCM Parque Dez

Endereço: Avenida Mário Ypiranga Monteiro

Contato: (92) 3236-7012

Horário de Atendimento: Plantão 24h

DECCM Colônia Oliveira Machado

Endereço: Rua Desembargador Felismino Soares

Contato: (92) 3214-3653

Horário de Atendimento: Das 8h às 17h

DECCM Cidade de Deus

Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição

Contato: (92) 3582-1582

Horário de Atendimento: Das 8h às 17h

