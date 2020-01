Cratera abre no Vila da Prata e compromete estrutura de casas

O buraco compromete estrutura da rua e casas | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Moradores da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, acordaram com uma surpresa nada agradável na frente das casas nesta manhã chuvosa de terça-feira (21). Um buraco de cerca de um metro de diâmetro abriu por conta da forte chuva e ameaça a estrutura de duas casas na rua.



O buraco é profundo, cerca de um metro e meio e compromete parte da estrutura da rua. Os moradores afirmam que a causa da queda do material é o mau funcionamento da tubulação.

O comerciante, Maurício da Fonseca, morador há 15 anos do bairro Vila da Prata, afirma que a área precisa de atenção especial por conta do problema com a tubulação.

"O problema da rua não é só esse, mas está cedendo por causa da tubulação. Tenho um comércio no início da rua e estou preocupado. Não quero ficar no prejuízo. De vez em quando abre um buraco no decorrer da via. Alegaram que a rua foi toda arrumada, porém nada foi resolvido. Nós improvisamos para que não abra mais buracos nessa rua, mas sempre acontece quase toda semana. Está bem difícil a nossa situação e tem uma avenida importante nas proximidades, a Avenida Brasil. Deveríamos ter uma assistência melhor ", relatou o comerciante.

As famílias estão preocupadas com as estruturas das casas próximas | Foto: Leonardo Mota

A professora Rosa Santis Lopes, moradora da rua há 40 anos, também afirma que o problema não é de hoje. Constantemente a via sofre com erosões.

"Eles disseram que ainda hoje vão resolver. Comprometeu minha calçada. Está perigoso até para os carros passarem. Deveriam interditar essa rua, estamos com medo que mais buracos sejam abertos", disse a moradora do bairro.

O representante da Defesa Civil Edinaldo Afonso esteve no local acompanhando o pedido dos moradores.

"A Defesa Civil veio atender a uma ocorrência devido a situação da erosão. Constatamos que se trata da drenagem comprometida. Entraremos em contato com a Seminf para que seja recuperada essa drenagem", informou.

A população pede a ajuda para a resolução do problema | Foto: Leonardo Mota

A equipe de reportagem entrou em contato com a empresa Águas de Manaus e com Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para esclarecer sobre a situação da rua e quais medidas serão tomadas nos próximos dias.

A Seminf informou que um equipe está na rua para a manutenção da drenagem profunda e informou que a causa da erosão é a ligação clandestina na rede feita por uma moradora.

Até o fechamento da matéria não houve resposta da empresa Águas de Manaus.

Veja a transmissão da live Portal: