Colisão entre três veículos deixa trânsito lento na Cosme Ferreira

Não houve vítima fatais no acidente, apenas danos materiais | Foto: Reprodução

Manaus - Um acidente envolvendo um carro, modelo Cobalt, uma carreta e um ônibus da empresa Expresso Coroado deixou o trânsito lento em frente ao SESI, na Avenida Cosme Ferreira, sentido bairro, Zona Leste, na manhã desta terça-feira (21).

O carro se chocou com a traseira do ônibus e a carreta consequentemente colidiu com a traseira do carro. Os três veículos ocuparam toda a via.

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o acidente não houve vítimas fatais, mas apenas danos materiais. Trânsito foi desviado para as ruas do bairro Ouro Verde.

Avenida perigosa

Outros acidentes já aconteceram na Avenida Cosme Ferreira . A maioria dos motoristas, por conta da alta velocidade, acaba perdendo o controle e causando colisões.

Há cinco dias um motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na pista. Os Bombeiros Militares retiraram a vítima e a entregaram a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Logo depois, a vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Em dezembro do ano passado, uma idosa de 60 anos morreu atropelada quando tentava atravessar a avenida . A vítima foi atingida por um carro modelo Ônix, cor branca, placa QOH-5E64, na faixa sentido Centro-bairro.

O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, informou aos policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima tentou atravessar fora da faixa de pedestres correndo e ele não teria tido tempo de desviar.

No mês de outubro, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro matou outra pessoa.