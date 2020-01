Casa pega fogo e menina tem corpo queimado, em Manaus

Incêndio atinge casa no São Jorge | Foto: Lucas Silva

Manaus — Um incêndio atingiu uma casa de dois andares na rua Francisco Carrete, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (21). O fogo destruiu o segundo andar da casa de alvenaria, onde estavam três crianças no momento da tragédia, todas menores de dez anos. Dois vizinhos quebraram parte de uma parede com uma marreta e conseguiram resgatar as vítimas, uma delas em estado grave, com cabelos, braços e pernas queimados, segundo moradores.

Duas das crianças foram encaminhadas para o SPA do São Raimundo e a terceira vítima, uma menina, passa por cirurgia no Hospital 28 de Agosto. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 15h15, e chegou cerca de 6 min depois no local. O incêndio foi controlado em uma hora, mas a causa ainda não foi identificada.

Segundo uma vizinha da frente da residência e que preferiu não se identificar, ela e os moradores da rua se assustaram quando ouviram as crianças gritarem por "socorro". Ao olhar pela janela da própria casa, ela viu o fogo que atingia a residência e também muita fumaça.

Um homem identificado por populares como Márcio teria sido o responsável por resgatar as crianças. Ele e o irmão também ouviram os gritos das crianças, pegaram uma marreta e quebraram parte da parede que divide a casa e a parte de fora da residência. Pelo buraco formado, Márcio e o irmão conseguiram retirar as crianças e encaminhá-las para as unidades hospitalares.

Buraco na parede por onde as vítimas foram retiradas | Foto: Lucas Silva

"Ele pegou um pano molhado e envolveu na criança. Ela estava muito queimada", informou a mesma vizinha que reside em frente à casa que pegou fogo.

Quando o incêndio já estava controlado, o padastro das crianças, identificado como 'Luciano', chegou no lugar. Ele estava no trabalhado quando recebeu a ligação de um vizinho informando do incêndio. Visivelmente emocionado, Luciano disse que ele e a mãe das crianças, Leodane, trabalham o dia inteiro e as crianças ficam com a tia, Cíntia de Souza Lima, de segunda a sexta. No entanto, segundo Márcio, que resgatou as crianças do incêndio, apenas as três vítimas estavam na casa.

Pouco depois, duas funcionárias do Conselho Tutelar chegaram ao local para apurar denúncia de abandono de incapaz. "Ainda estamos buscando informações, mas a denúncia foi recebida sim", informou representante do Conselho tutelar.

Conselho Tutelar esteve presente na ocorrência de incêndio | Foto: Lucas Silva

Prejuízos

A Defesa Civil esteve no local e informou que a residência está comprometida na parte superior, onde o incêndio se alastrou. "Vamos esperar o calor baixar, mas já posso constatar preliminarmente que a parte de cima da casa está comprometida. Dá pra ver pelas rachaduras externas. Quanto aos bens materiais, foi perda total no andar de cima", informou representante da equipe da Defesa Civil.

Rachaduras se formaram na casa | Foto: Lucas Silva

Luciano, o padastro das vítimas não quis dar entrevista por estar muito abalado, mas disponibilizou o contato 99518-6974, e disse precisar de doações. "Perdemos tudo", finalizou, muito emocionado.

Assista o momento do incêndio registrado em live do Portal Em Tempo no Facebook: