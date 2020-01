Casos de malária reduzem 21,8% em Manaus, diz Semsa

Manaus- Com 6.522 casos de malária em 2019 , o município de Manaus apresentou uma redução de 21,8% em comparação o registro de casos notificados em 2018. O número superou a meta do Plano Anual de Saúde (PAS 2019), que estimava uma redução de 15%.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, pelo segundo ano consecutivo Manaus apresentou redução de casos de malária, já que em 2018 houve diminuição de 20,86% em relação a 2017.

Entre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão: a busca ativa de casos suspeitos; o fortalecimento da rede para diagnóstico precoce e tratamento; ações de Educação em Saúde; implantação, monitoramento e reposição de mosquiteiros impregnados com inseticida; aplicação de biolarvicida; borrifação intradomiciliar para o controle do mosquito transmissor da doença; além do monitoramento e avaliação de criadouros.

As ações são executadas por agentes de endemias com o apoio de agentes comunitários de saúde, treinados para reconhecer os sinais e sintomas, e que ainda realizam visita de casa em casa com a coleta de material para exames, entrega medicamentos e supervisão do tratamento quando necessário.

Risco

A malária é doença infecciosa produzida por protozoários do gênero Plasmodium, tendo como principal vetor de transmissão o mosquito Anopheles, e é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um grande problema de saúde pública nos países em desenvolvimento.

O chefe do Núcleo de Controle da Malária da Semsa, João Altecir Nepomuceno da Silva, destaca que o Brasil é o país que mais registra casos de malária na região das Américas e atualmente os estados do Amazonas (43,24%), Pará (21,74%) e Roraima (11,94%) acumulam 76,92% dos casos notificados durante o ano de 2019.

Distribuição

Em relação à distribuição por zona no município de Manaus, do total de casos registrados em 2019, 48,2% foram notificados na zona Leste e 29,9% na zona Rural Terrestre, seguindo na zona Rural Fluvial (12,2%), zona Oeste (6,9%), Norte (1,5%) e Sul (0,2%).

João Altecir informa ainda que 17,3% dos casos de malária em Manaus foram registrados em localidades caracterizadas como ocupações desordenadas (invasões), com 1.123 notificações de janeiro a dezembro de 2019.

Além das áreas de ocupação desordenada, João Altecir indica que a prática da piscicultura, abertura de estradas e ramais, balneários, retiros religiosos e outras atividades laborais em áreas de risco, despontam como os principais fatores determinantes para a manutenção e dispersão tanto da doença quanto do vetor de transmissão.

*Com informações da assessoria