Crianças ribeirinhas recebem atividades teatrais no Amazonas

Projeto busca tirar crianças da rua e inserir na comunidade | Foto: Divulgação

Manaus - Crianças e adolescentes da comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, localizada no Tarumã Mirim, tiveram no último sábado (18) um evento especial no Projeto Semear. A programação, é uma das opções do projeto ocupacional que tem como objetivo tirar crianças carentes das ruas para atividades dentro da comunidade. A peça teatral intitulada ‘Atalho’ foi apresentada em grande estilo pelo grupo IDE E PREGAI, composto por jovens de diferentes denominações religiosas, que se juntam para levar entretenimento com o ensino da palavra de Deus.

Para a pastora Leliane Hernandes, responsável pelo projeto Semear, essas visitas criam uma nova atmosfera ao trabalho que já é desenvolvido na comunidade, conseguindo atrair novos adolescentes e jovens que por ocasião do teatro com um grupo de fora, têm a oportunidade de conhecer o local e assim seguir participando.

Atividades do projeto se mantêm através de doações | Foto: Divulgação

O projeto Semear é uma instituição cristã que visa ensinar valores de uma vida correta e saudável a crianças e adolescentes, através do ensino da música, prática esportiva e o estudo da palavra de Deus. “Nosso projeto, mesmo cristão, não faz acepção das pessoas que não professam nossa fé, ou seja, todos que desejam participar das atividades desenvolvidas dentro da comunidade, têm a mesma oportunidade”, disse a pastora.

O trabalho voluntário que se mantêm com recursos provenientes de pessoas físicas, este ano pretende crescer estimando a colaboração de quem quiser ajudar. “Para 2020 estamos muito animados com a possibilidade de novas parcerias que proporcionarão um avanço do projeto. Temos muitos sonhos, mas que necessitam de recursos. Não temos apoio governamental, ou seja, é tudo voluntário, tendo como base o amor a essa juventude que sonhamos em vê-la saudável, prospera e livre das drogas”, completou a pastora.

Como ajudar?