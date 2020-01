Arthur antecipa salários de servidores públicos e afirma compromisso

Arthur Neto enfatizou o compromisso com os servidores públicos municipais | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - Durante a assinatura de adesão da nova etapa do projeto "Requalifica 4", na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, enfatizou o trabalho dos servidores públicos do município nesses anos à frente do cargo. Segundo ele, a antecipação é um compromisso mútuo com os servidores.

O anúncio da antecipação aconteceu no último dia 15 de janeiro, durante a entrega de pagamento dos primeiros ganhadores da campanha “Nota Premiada Manaus”. A antecipação salarial de janeiro de 2020 dos quase 34 mil servidores públicos municipais somam, aproximadamente, R$ 156 milhões a serem pagos a partir desta quinta-feira (23).

"É uma boa notícia porque eu sabia que todos gastam no final de ano e ficam sem dinheiro. Eu antecipei o pagamento porque eu não quero que o servidor público passe necessidade. Ele tem que saber que vamos honrar com o nosso compromisso, pois eles também assumiram um compromisso conosco. Juntos estamos trabalhando pela cidade de Manaus", declarou Arthur.

O prefeito afirmou também que a decisão foi tomada por considerar os gastos dos servidores municipais no início de ano. Entre as quais estão matrículas, materiais escolares, pagamento de impostos. A viabilidade do adiantamento salarial também demonstra a boa saúde fiscal do município. Outro motivo seria do distanciamento entre o último salário recebido, antecipado para antes do Natal, outra promessa feito por Arthur em benefício dos servidores.

O pagamento segue uma ordem estabelecida. Os pensionistas receberão primeiro, logo após, os servidores das secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa) e demais secretarias. Para os servidores que desejam saber sobre o calendário dos pagamentos, o serviço está disponível no Portal da Prefeitura.