'Requalifica 4' inicia na comunidade do Puraquequara, em Manaus

As obras dão sequência ao projeto de recapeamento da cidade de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assinou, na manhã desta quarta-feira (21), o termo de adesão para o início das obras de recapeamento de mais de 500 vias que já estão em andamento na cidade de Manaus. A obras iniciaram na comunidade do Puraquequara, localizada na Zona Leste de Manaus.

O programa tem como objetivo de recuperar mais de 132 quilômetros, com 165 vias dos bairros da Zona Norte, Oeste, Centro-Sul e Leste. Os bairros Puraquequara, Cidade de Deus, Japiim, Petrópolis, Parque 10 de Novembro, são os bairros a serem contemplados com a nova etapa do programa. As vias principais das Avenidas Cosme Ferreira, na Colônia Antônio Aleixo; Jonathas Pedroso, na Praça 14; Ephigênio Salles e avenida Beira-Rio serão recapeadas nos próximos meses.

Morador do bairro há 40 anos, o pedreiro Mateus Ferreira afirma que há anos esperam pelo serviço na comunidade. Segundo ele, os moradores enfrentam problemas diariamente com a estrada de barro, principalmente no período chuvoso.

O morador afirma que há mais de 20 anos aguardava o asfalto na comunidade | Foto: Bruna Oliveira

"Já pedimos há muito tempo e esperamos que todas as ruas sejam asfaltadas, vai ajudar muito no nosso trabalho aqui. As ruas todas eram esburacadas, não tinha condições de passar carro aqui. A gente espera que melhore a cada dia", relatou o morador que acompanhou de perto a solenidade.

O prefeito Arthur Virgílio afirmou que entendia o clamor dos moradores para que as estradas de acesso e dentro da comunidade fosse asfaltadas. "Estava vindo agora por essa estrada e pensando que realmente, é um trabalho que precisa ser feito. São ruas perigosas e cheias de armadilhas para quem trafega nessas áreas. Tanto o recapeamento, quanto o tapa buraco precisa ser feito nessas comunidades. Queremos resolver o máximo de problemas que assolam a nossa cidade", ressaltou.

Arthur foi enfático quando disse que a prefeitura continuará com o projeto de recapeamento das vias da cidade | Foto: Bruna Oliveira

A comunidade é feita na sua maioria por trabalhadores rurais. Arthur destacou que o recapeamento trará desenvolvimento para a comunidade e oportunidade do aumento de produção. "Este lugar é turístico precisava ter uma atenção especial. Nós estamos preocupados com eles, porque eles produzem. Vamos aproveitar todos os períodos para trabalhar, seja o chuvoso ou o tempo ensolarado. Entregaremos tudo que está no cronograma", enfatizou.

Há recursos

Arthur enfatizou em entrevista que as contas do município estão em dia. Isso permite que obras não parem e sejam entregues no tempo previsto. "Não existe mais essa de não ter como fazer. A nossa situação financeira hoje nos permite a fazer obras como essa de recapeamento completo, daqui até o final. Nós temos outras obras em andamento e estão indo muito bem. Temos estratégias", disse.

As principais ruas do bairro Puraquequara na Zona Leste, receberão as obras | Foto: Bruna Oliveira

Os secretários afirmaram também que as etapas do "Requalifica 2 e 3" estão em andamento. A primeira etapa já foi finalizada no ano de 2019. Para os próximos anos já existe a promessa de mais outras etapas do projeto. "A gente quer fechar nosso governo com o Requalifica 8. Isso significa que será uma grande mudança na paisagem da cidade, em sua infraestrutura. Entramos o ano com pé de direito, com trabalho e cumprindo o nosso dever”, enfatizou.

Outra obra destacada por Arthur na sua gestão é a construção do viaduto na Constantino Nery, que já está com 70% das obras concluídas e do Complexo Viário do Manôa, na Zona Norte. Segundo ele, a obra demonstra o tempo recorde e o empenho dos servidores públicos que trabalham diariamente na cidade.