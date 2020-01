Vakinha online: ajude rapper amazonense durante transplante de rim

Catarina Eduarda, artista do cenário hip hop. | Foto: Catarina Eduarda

Manaus - Amigos e familiares de Catarina Eduarda, de 23 anos, artista do cenário hip hop de Manaus pedem ajuda por meio de uma vakinha online , para arrecadar fundos com objetivo de custear as despesas durante o transplante de rim da cantora, marcado para esta quarta-feira (22), em Curitiba/PR.

A rapper amazonense faz tratamento renal há 9 anos. Na terça-feira (21), a cantora postou nas redes sociais um vídeo fazendo um pedido aos internautas. “Deposite sua colaboração, exercite sua bondade. É a luta pela minha saúde e eu conto com a colaboração de vocês”.

Soraya Pessoa, mãe de Catarina, também passará pela cirurgia por ser a doadora da artista. Porém, o retorno da mãe será após 15 dias da cirurgia devido a rápida recuperação do doador. Para a rapper, o processo de recuperação e adaptação ao novo órgão durará em torno de quatro meses, pois deverá permanecer no local até a total recuperação para evitar riscos.

Como requisito obrigatório do sistema nacional de transplante a acompanhante, uma amiga da cantora, deve ficar com ela todo o período.

Todo o custo da operação e tratamento é bancado pelo SUS, o pedido de ajuda é para ajudar com despesas pessoais.

Assista o vídeo de Catarina completo:

| Autor: Catarina Eduarda