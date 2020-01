Seap entrega certificados dos cursos de Soldador e Eletricista

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta terça-feira (21), a entrega de 37 certificados dos cursos de Soldador e Eletricista Residencial e Predial a apenados dos regimes aberto e semiaberto. A cerimônia aconteceu no auditório do órgão, localizado na rua Gabriel Salgado, Centro, Zona Sul de Manaus.

Os cursos visam a ressocialização e a capacitação profissional, e foram realizados em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e o Instituto de Educação Professor Marchelle de Almeida Crispim (Iemac), sob supervisão do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap.

Ao todo, foram capacitados 37 reeducandos, sendo 13 do curso de Soldador, com carga horária de 30 horas; e 24 do curso de Eletricista, esse com carga horária de 40 horas. As aulas tiveram início, respectivamente, em outubro e novembro do ano passado, e aconteciam na unidade do Centro de Ensino Iemac, localizada na avenida Djalma Batista, Edifício Milhomem Center, 3º andar.

No curso de soldador, os participantes aprenderam sobre noções de metalurgia e de eletricidade aplicada à soldagem, juntas, máquinas, equipamentos e ferramentas para a prática, além da importância da segurança e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), entre outros.

Já no curso de eletricista, os conteúdos incluíram, entre outros, conceitos de tensão, corrente e potência elétrica; padrão de entrada residencial; circuitos de tomada e iluminação; leis de OHM e Kirchoff; geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; emenda, solda e isolação de condutores elétricos.

Segundo a chefe do Deresc, Keyla Prado, os reeducandos serão cadastrados em programa voltado à reinserção no mercado de trabalho.

“Graças à parceria com a Setemp (Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo), os reeducandos que participaram desses cursos automaticamente serão inscritos no Sine Manaus, o que aumenta ainda mais as chances deles adquirirem um emprego com renda fixa”.

Na ocasião, o secretário-executivo adjunto da Seap, coronel André Luiz Barros Gioia, parabenizou os reeducandos pelo empenho com que participaram dos cursos. “Vocês estão totalmente capacitados para serem funcionários de qualquer empresa ou mesmo trabalhar de forma autônoma”, disse.

O reeducando Luís* (nome fictício), que cumpre pena em regime semiaberto, é um exemplo da última alternativa. Ele já havia participado do curso de refrigeração oferecido pela Seap, e para complementar a formação realizou agora o de eletricista residencial e predial.

“Com o primeiro curso que eu fiz, muitas portas já se abriram para mim. Acredito que agora terei ainda mais oportunidades de melhorar de vida, então só tenho a agradecer por esse incentivo”, afirmou.

*Com informações da assessoria