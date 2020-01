Incentivo às artes: município de Envira inaugura Liceu Claudio Santoro

Envira - Seguindo uma das principais diretrizes traçadas pelo Governo do Amazonas para a pasta, que prioriza a identificação e desenvolvimento das potencialidades culturais dos municípios do interior, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa inaugura, no dia 31 de janeiro, uma unidade do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro em Envira, município distante 1.208 quilômetros de Manaus.

O projeto, em parceria com a prefeitura do município, é realizado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca a importância de levar as atividades do Liceu para o município.

O intuito é despertar o interesse da população local para as artes e motivá-los | Foto: Divulgação/Michael Dantas

Envira terá a segunda unidade do Liceu fora da capital amazonense – a primeira fica em Parintins – e ofertará cursos gratuitos nas áreas de Música, Dança e Teatro. Ao todo, serão oferecidas 432 vagas para os cursos de “Iniciação Teatral”, “Teatro para Crianças”, “Violão”, “Bateria”, “Teclado”, “Canto/Coral”, “Musicalização Infantil em Flauta Doce”, “Dança para Criança” e “Danças Brasileiras”.

A unidade funcionará no Centro de Eventos e Negócios Agropecuários (Cena), de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h; e aos sábados, de 8h até meio-dia.

Inscrições

As aulas do Liceu em Envira terão início no dia 5 de fevereiro, e as inscrições acontecem até a próxima quinta-feira (23/01), das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, no Centro de Formação em Multimeios Didáticos, localizado na rua 22 de Junho, nº 344-436, no Cena.

Para efetuar matrícula, o candidato deverá atender aos pré-requisitos (faixa etária) de cada curso e apresentar cópia dos seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência (água ou energia), declaração escolar ou certificado, e uma foto 3X4. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal, que também deverá apresentar cópia do RG e CPF.

Emprego e renda

A implantação do Liceu em Envira também contribui na geração de emprego e renda para moradores do município. O espaço ofertou dez vagas, sendo um Coordenador Geral, um Coordenador Pedagógico, cinco Instrutores, um Assistente de Coordenação Educativa, um Porteiro e um Auxiliar de Serviços Gerais, que compõem o corpo técnico da unidade. Os profissionais foram selecionados por meio de edital.

O diretor técnico-artístico do Liceu, maestro Davi Nunes, destaca que os instrutores receberão um treinamento para entender todos os procedimentos do Liceu.

O projeto do Liceu de Envira tem como proponente a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e conta com patrocínio da BIC da Amazônia S.A. e da Moto Honda da Amazônia.

Confira a relação de cursos:

Iniciação Teatral

Pré-requisito: a partir de 13 anos

Vagas: 50

Teatro para Crianças

Pré-requisito: crianças de 7 a 12 anos

Vagas: 50

Violão

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 60

Bateria

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 40

Teclado

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 32

Canto/Coral

Pré-requisito: a partir de 18 anos

Vagas: 60

Musicalização Infantil em Flauta Doce

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 40

Dança para Criança

Pré-requisito: crianças de 7 a 8 anos

Vagas: 50

Danças Brasileiras

Pré-requisito: a partir de 13 anos

Vagas: 50

*Com informações da assessoria