Motorista morre após invadir contramão e colidir em caminhão na AM-010

O corpo da vítima será levado para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - O motorista, Rosivaldo da Silva Júnior, de 29 anos, morreu após invadir a contramão da rodovia AM-010 e colidir contra um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 18h desta quarta-feira (22), no KM 35 da estrada, que liga os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Segundo uma testemunha, a vítima conduzia um carro modelo Palio, de placa JXV-0863. O motorista seguia sentido a Manaus e bateu contra um caminhão que transportava galões de água mineral e trafegava no sentido Rio Preto da Eva.

"A suspeita inicial é que a vítima dormiu ao volante, perdeu o controle e colidiu no caminhão. No momento do acidente chovia fraco e a pista estava molhada. Eu trafegava logo atrás, parei meu veículo e chamei pelo socorro", disse um motorista, de 43 anos, que não quis revelar o nome.

Caminhão envolvido no acidente | Foto: Divulgação

Com o impacto, a parte dianteira do Palio ficou totalmente destruída e o corpo da vítima ficou preso às ferragens. O veículo ainda foi arremessado para fora da rodovia e, por pouco, não bateu contra um poste.

A equipe do pelotão de bombeiros militares de Rio Preto da Eva foi acionada para o atendimento. O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) deve fazer a perícia no local do acidente.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também estão na rodovia. O motorista do caminhão não ficou ferido, ele deve ser conduzido até uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. O corpo da vítima será removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A estrada da morte