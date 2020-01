Secretário de segurança do AM participa de reunião com Jair Bolsonaro

| Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, participou nesta quarta-feira (22), em Brasília (DF), de reunião do presidente Jair Bolsonaro com os secretários de segurança dos Estados. Mais verbas para a área, descontingenciamento do Fundo Nacional de Segurança e a recriação de um ministério específico para a segurança foram as principais pautas.

De acordo com Bonates, a reunião foi produtiva e os secretários esperam que o Governo Federal acene com mais recursos para auxiliar o trabalho dos Estados no combate à violência.

“Eu e os demais secretários estivemos em uma audiência hoje à tarde com o presidente da República. A nossa principal reivindicação é a recriação do Ministério da Segurança Pública, para que tenhamos um olhar mais direcionado aos problemas da segurança pública, principalmente com mais recursos, além de novas fontes de investimento”, disse.

*Com informações de assessoria