Manaus terá oficina sobre ativismo LGBTQIA+ no Brasil

O evento terá como foco discutir com os associados do Manifesta LGBT+ e voluntários da Casa Miga de Acolhimento | Foto: Divulgação

Manaus - A Associação Manifesta LGBT+ realizará uma oficina para falar do panorama atual do ativismo do movimento LGBTQIA+ no país neste sábado (25), às 16h. No evento deverão ser abordados os atuais desafios e conquistas na luta da causa LGBTQIA+, planos de ações da organização e da Casa Miga de Acolhimento para 2020.

O evento terá como foco discutir com os associados do Manifesta LGBT+ e voluntários da Casa Miga de Acolhimento as ações que serão realizadas neste ano e a reunião dos grupos de trabalho da associação: saúde, educação, direitos humanos e comunicação.

Também será discutida a adesão de seis novos associados e voluntários, cujas inscrições para seleção já estão disponíveis na página do Facebook do Manifesta LGBT+. A oficina acontece no Industrial HUB na Avenida Buritis, 503 – Distrito Industrial I e será mediado por Gabriel Mota (presidente do Manifesta LGBT+), Sebastiana Silva (gerente de diversidade da SEJUSC) e Lucas Brito (coordenador da Casa Miga de Acolhimento). A participação será gratuita e muito importante para criar uma integração maior da comunidade que já faz parte da associação e uma perspectiva maior de ações para 2020.

Serviço

Oficina de Multiplicadores em Ativismo LGBTQIA+: Conquistas, desafios, Casa Miga e Grupos de Trabalho

Evento gratuito

Data: Sábado (25)

Horário: 16 às 19h

Local: Industrial HUB

Endereço: Avenida Buritis, 503 – Distrito Industrial I

Manifesta LGBT+

Contato: (92) 98118-9174

*Com informações da assessoria