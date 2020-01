Carente, família de criança com câncer precisa de ajuda financeira

Laysa Lopes, 1 ano e 2 meses tem câncer no intestino | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - A assistente social Lúcia Kimura, de 42 anos, fez um post no Facebook, na terça-feira (21), pedindo ajuda aos amigos para Laysa, de 1 ano e 2 meses, diagnosticada com câncer no intestino. A família da criança, moradora do município de Parintins (a 369 km de Manaus, vive em situação precária e está sem condição financeira para custear com o tratamento.

Lúcia Kimura relatou que conheceu o pai da criança, Lourenço de Souza, vendedor ambulante, nas ruas de Parintins. E, por coincidência, a família levou a menina ao hospital, onde, na época, a assistente social estagiava. A mulher reconheceu o vendedor e ficou sabendo sobre a situação da pequena Laysa.

Sensibilizada com a situação, Lúcia Kimura decidiu ajudar a família. “Eu cheguei a alugar um quarto para o pai dela na frente do FCecon. Ficava mais fácil para ele tomar banho e voltar para o hospital”, afirma.

Na publicação, a assistente social relata que a criança teria sido desenganada pelos médicos. “Essa criança foi diagnosticada com câncer no intestino e os médicos, em Manaus, disseram que não tem mais jeito, deram 30 dias de vida”.

O casal tem outros sete filhos e as condições da família impossibilitam a compra de coisas básicas como fraudas descartáveis e alimentos. “A criança ainda mama e isso é a única coisa que a sustenta, por isso, a mãe precisa se alimentar bem”, disse a mulher.

Lúcia conta que a situação da família é de cotar o coração. “A mãe dando de mamar para a filha, a bebê chorosa, gemia de dor. Ela a abraçava, mas ela continuava chorando. Vim de lá com uma certeza: de ajudar essa criança até quando Deus quiser ela nesse mundo”, relatou sobre o que presenciou quando foi à casa da família de Laysa.

Para ajudar

Quem quiser ajuda a pequena Laysa, pode entrar em contato com Lúcia Kimura pelo número (92) 9991841183. Quem for de Parintins pode também ir à casa onde a família está hospedada, localizada na rua Fortaleza, próximo ao Amazon River, em frente à Casa Júnior (é uma casa que fica na esquina).