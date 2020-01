Bombeiros encontram corpo de criança que caiu de balsa no Rio Negro

O corpo estava desaparecido desde a última terça-feira (21) | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 11h, o corpo de uma criança de 6 anos foi encontrado nas águas do Rio Negro, nas proximidades do Porto do Cimento, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. A criança caiu da balsa na noite da última terça-feira (21).

No dia do desaparecimento da menina, que até o momento não teve o nome revelado, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para atender a ocorrência por volta de 21:20h.

Foram feitas buscas submersas, mas a criança não tinha sido encontrada. As buscas foram encerradas as 00:20h para dar continuidade no dia seguinte.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo da criança.