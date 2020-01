Estão abertas as inscrições para conselheiros de unidades de saúde

Atualmente existem em Manaus, 61 Conselhos Locais por unidade de saúde, que serão ampliados para 71 no presente processo eleitoral | Foto: Divulgação

Manaus - Após três anos de atuação, as inscrições para novos conselheiros municipais de saúde estão abertas até o dia 6 de fevereiro. A eleição acontece do dia 2 a 11 de março deste ano.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão de fiscalização do município. Cada unidade de saúde possui um conselho composto por majoritariamente pela comunidade comunidade, o equivalente a 50% do corpo de conselheiros; 25% é composto por trabalhadores da própria unidade e 25% do gestor. Esse conselho tem como papel fiscalizar as ações da área de saúde em cada unidade.

O projeto foi implementado em Manaus no ano de 2008, depois que uma comissão de conselheiros foi até a cidade de Fortaleza, no Ceará, para estudar como funcionava o projeto antes de implementá-lo em Manaus. O modelo é uma forma de decentralizar as ações do controle social de saúde.

Os Conselhos Locais de Saúde, estão instalados nas Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

A posse dos novos conselheiros será realizada no dia 8 de abril no auditório Eulálio Chaves, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

O processo eleitoral acontecerá em 72 unidades de saúde em Manaus, nas Zonas Leste, Oeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, Centro-Sul e em oito unidades na zona rural. A eleição é coordenada por uma comissão composta por onze conselheiros e conta com o apoio técnico da secretaria executiva do Conselho, além do apoio logístico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Podem participar do processo trabalhadores da própria unidade de saúde, bem como os usuários da área de abrangência dos estabelecimentos a que pertencem. Atualmente, existem 61 conselhos locais por unidade de saúde em Manaus, que serão ampliados para 71 após esse processo eleitoral.

Importância

Podem participar do processo os trabalhadores da própria unidade e usuários da área de abrangência dos estabelecimentos assistenciais de saúde a que pertencem | Foto: Lucas Silva

O coordenador da comissão eleitoral, Elson Melo, afirmou que a eleição de conselheiros permite a intensa fiscalização e permite ações para a melhoria do Sistema Único de Saúde. "Infelizmente, o SUS tem sido muito atacado. Nós, do Conselho Municipal de Saúde, entendemos que com a efetivação dos conselhos é uma grande trincheira de defesa do sistema que atende a todos, independentemente da condição social", afirma.

O Conselho é composto pelo segmento de gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus. “É um sistema que apesar de novo tem dado certo. Através do funcionamento, nós conseguimos melhorar muito o sistema da saúde. Funciona obrigatoriamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). É uma forma de envolver a comunidade dentro da unidade de sáude. Não há ninguém melhor que a comunidade para saber o que precisa na área da saúde”, finaliza Melo.

Para informações sobre o processo eleitoral, poderão ser obtidas por meio dos telefones (92) 3214 7719 ou (92) 3214 7720, na sede dos Distrital de Saúde ou, pelo telefone (92) 9 9604 6964 ou (92) 9 9495 3849.