Moradores de comunidade rural fecham BR-174 em protesto

Durante o protesto, os comunitários fecharam a rodovia federal BR-174 | Foto: Divulgação

Manaus – Moradores da Comunidade Ismail Aziz, localizada no quilômetro 2 da rodovia federal BR-174, fecharam a BR-174 na tarde desta quinta-feira (23), em protesto pela falta de ônibus do transporte coletivo no local.

Segundo os moradores, a principal reivindicação deles é o retorno das linhas 038 e 321. Os ônibus deixaram de circular no local há pelo menos 10 dias. Os moradores alegam terem de caminhar por, pelo menos, três quilômetros até a parada de ônibus mais próxima.

“Eu quero o direito de ir e vir, pois esse direito nos foi tirado. Nossas crianças fazem cursos, estudam e estão à mercê de bandidos. Eu peço que as autoridades façam algo por nós”, clamou uma das moradoras da comunidade.

Pelo menos 5 mil pessoas moram na comunidade e parte delas estiveram na BR-174 fechando a pista com cartazes e gritos pedindo os ônibus.

Policiais Rodoviários Federais (PRF) e policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local auxiliando na liberação do fluxo de veículos.